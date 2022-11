Shock en Televisa: Carla Estrada confirma que buscó a Michelle Renaud para serie y habla del 'pleito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa productora Carla Estrada por fin rompió el silencio y habló del supuesto pleito que tuvo con Michelle Renaud en plenos foros de Televisa luego de notificarle a la actriz que había quedado fuera de la bioserie de Gloria Trevi. Como se recordará el periodista Álex Kaffie reportó que la novia de Matías Novoa se hizo de palabras con Carla tras no llegar a un acuerdo para las grabaciones del mencionado proyecto.

A través de su columna en El Heraldo de México, el 'Villano de los espectáculos' escribió: "Me entero que el motivo por el que Michelle Renaud fue corrida de la bioserie Ellas soy yo fue consecuencia del agarrón que se dio con Carla Estrada", y añadió que todo inició porque la actriz le informó a la productora que saldría de viaje con su pareja, lo cual desató la furia: "El pleito llegó a tal punto ¡que hasta hubo mentadas de mamá! Por eso de un día para otro Carla Estrada sacó del elenco a Michelle".

Días más tarde Estrada anunció que era la actriz Scarlet Gruber la elegida para personificar a la intérprete de Zapatos viejos y Papa sin catsup en su bioserie titulada Ellas soy yo. Tras varios días de controversia, hace algunas horas la productora fue abordada por los reporteros para preguntarle sobre su supuesto encontronazo y de forma tajante aseguró que nunca hubo una pelea con la protagonista de melodramas como Fuego ardiente y La Herencia.

Fuente: Instagram @carlaestradawest

En la entrevista retomada por el programa Sale el Sol, Carla explicó que es verdad que Michelle fue invitada a hacer casting pero dijo que nunca la contrató y mucho menos hubo una pelea por dejarla fuera de la bioserie: "Michelle es una niña sensacional, sí estuvo con nosotros, yo la vi cuatro veces en mi oficina, platicamos una vez, le mandamos a hacer un diseño de imagen, estuvimos en una lectura y que yo sepa no hubo ningún reclamo", expresó.

Posteriormente, la productora de telenovelas como Sortilegio y Amor Real también negó que Renaud haya sido despedida de su proyecto porque no estaba comprometida: "Simplemente no es ella la que va hacer a Gloria, siempre contó con disposición", dijo. Ya por último, también desmintió que 'La Trevi' haya sido la encargada de eliminar a la actriz mexicana del elenco para elegir a Scarlet: "No, de verdad, yo comparto mucho con Gloria porque es parte de su vida".

Michelle y Matías Novoa

Ya en el foro de Sale el Sol, Kaffie volvió a recalcar que sí es verdad que hubo un pleito entre Carla y Michelle: "Aunque rezongue, con todo respeto, claro que hubo pleito porque esta Michelle Renaud ya estaba más que elegida", explicó. De acuerdo con el conductor, el despido de la actriz se dio luego de que advirtiera que ella ya tenía una fecha estipulada para dejar de grabar pues se irá a Nueva York con Matías a visitar una exclusiva clínica para intentar embarazarse:

Ella (Michelle) ya tenía un calendario, has de cuenta que un ejemplo dijo 'yo nada más puedo estar contigo hasta esta fecha porque al día siguiente me voy junto con Matías a NY', ellos van a allá a elegir el sexo del bebé", añadió Álex.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento