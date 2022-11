Televisa, en shock: Querida actriz rompe en llanto en vivo y renuncia a 'Hoy' por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Cinthia Aparicio anunció este jueves 24 de noviembre que tendrá que retirarse de la competencia de Las Estrellas Bailan en Hoy por un delicado motivo. La actriz de Si nos dejan, y prometida del actor Alexis Ayala, rompió en llanto en pleno programa Hoy para revelar que tenía que abandonar la edición 'Campeón de Campeones' porque tiene que someterse a una delicada cirugía.

Junto a su pareja de baile Óscar Medellín, la actriz veracruzana señaló que por instrucciones de su médico, debería entrar al quirófano la próxima semana: "El doctor me dio malas noticias, no era lo que quería escuchar. Tengo roto el ligamento cruzado y el menisco, entonces el día martes me van a tener que operar, requiero cirugía para estar bien y entonces... no puedo continuar", comentó entre lágrimas.

"Tranquila... te entendemos y la gente además lo sabe", señaló Raúl 'El Negro' Araiza mientras la consolaba. Al cederle la palabra a Óscar, este dijo: "Muy triste con esto que pasó, pensábamos estar en la final con ella, pero hay que seguir luchando y salir adelante... y pues a ver qué pasa", señaló. Por este motivo, quien reemplazará a la prometida de Alexis Ayala será la actriz Gaby Carrillo, quien ya había participado en la segunda temporada del reality.

En el programa pasaron un video de los ensayos, en donde la actriz de telenovelas como Muchachitas como tú y Si nos dejan se llevó de maravilla con Óscar. "Conocí a una gran persona, una persona integrada que viene a darlo todo", dijo Medellín sobre Gaby, mientras ella también lo llenó de elogios: "Es un tipazo, súper propositivo, le echa todas las ganas", comentó Gaby además de resaltar que no se conocían.

Ambos bailaron un pop-flamenco y la pareja de Cinthia tuvo que ensayar solo al principio, ya que Carrillo tenía mucho trabajo. "Llevan 8 semanas bailando y yo empecé con una frustración terrible", dijo temiendo no aprenderse el baile para el día, sin embargo, no se rindió y llegó "con toda la actitud y todas las ganas". Finalmente, Galilea Montijo le dio la bienvenida a la actriz y le reiteró a Cinthia que la salud es primero.

Estoy tranquila, obviamente te estaré viendo Óscar, más les vale que lleguen a la final. Saquen puros dieces (...) cuando pueda voy a estar viniendo y los voy a estar molestando (...) tienen todo para lograrlo y quiero que lo hagan bien", finalizó.

