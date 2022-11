Tras pleito en Televisa y 12 años retirada, polémica actriz traiciona a 'Hoy' y aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien lleva 12 años retirada de las telenovelas y que hace meses tuvo un fuerte pleito en los foros de Televisa, sorprendió al público televidentes debido a que este jueves 24 de noviembre apareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría. Se trata de la también cantante Dulce, quien realizó su último melodrama en 2010 y se trató de Quiéreme para TV Azteca.

Además de su enorme carrera musical, la originaria de Tamaulipas ha participado en entrañables proyectos novelas de San Ángel como Más allá del puente, Soñadoras, Mujeres engañadas, Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas como tú, sin embargo, quedó vetada de la empresa por un tiempo porque no le perdonaron haberlos traicionado yéndose a la televisora del Ajusco para cantar en el reality show La Academia.

Pues eso me dijeron, no he vuelto a Televisa para pedir nada... Solicitaron una entrevista para ir a promocionar mi show y dijeron que estoy vetada", relató en entrevista con Adela Micha.

En 2020 retornó al Canal de Las Estrellas siendo participante del reality ¿Quién es la mascara?, donde presuntamente tuvo roces con Yuri y del cual fue eliminado en los primeros programas. Mientras que este año se unió a El Retador pero renunció a la competencia en medio de un fuerte escándalo y es que arremetió en contra de los jueces, sobre todo de Lupillo Rivera, por preferir a una cantante amateur sobre encima de ella.

Dulce en 'Hoy'

Tras haber llegado de invitada al programa Hoy en varias ocasiones, la mañana de este jueves 24 de noviembre Dulce sorprendió al aparecer en el Canal Azteca Uno dando una entrevista a VLA. Ante las cámaras de este programa, la intérprete tamaulipeca aseguró que ella defenderá siempre a su comadre Lucía Méndez y advirtió a Laura Zapata lo siguiente luego de que ellas iniciaran un fuerte pleito en el reality Siempre Reinas:

Yo estoy a favor de mi comadre, nos vamos a moquear a Laura Zapata, yo no voy a dejar solita a mi comadre, somos dos".

Asimismo, los reporteros cuestionaron a Dulce sobre qué sabe del joven galán que tiene Lucía y así respondió: "Yo no sé, hace tiempo que no veo a mi comadre, nos hemos hablado pero no le pregunto por el joven". Además la cantante de éxitos como Tu muñeca declaró que ahora sí podría participar en Siempre Reinas segunda temporada pues le encanta el proyecto: "La vez pasada me llegó la invitación y no pude hacerlo pero ahora sí, nomás que me llamen con tiempo".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria