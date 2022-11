Tras salir del clóset y retiro de TV Azteca, exvillana de Televisa se une a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien inició su carrera en Televisa y luego fue vetada por irse a trabajar a TV Azteca, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este jueves 24 de noviembre platicó en exclusiva con el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la vedette cubana Niurka Marcos, quien volvió a hablar sobre su ruptura con Juan Vidal y confesó también si ya tiene nuevo galán.

A lo largo de toda su carrera la guapísima mujer de 54 años siempre ha dado de qué hablar por sus relaciones y es que como se recordará fue novia del productor Juan Osorio, con quien procreó a su hijo menor Emilio Osorio, pero se separaron en 2003 luego de que se especulara que ella le había sido infiel con Bobby Larios. Además hace poco Niurka llamó la atención de todos al salir del clóset y revelar que no descarta enamorarse de una mujer:

La llamada 'Mujer escándalo' se dio a conocer por su participación en melodramas de la empresa de San Ángel como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Tres mujeres, Velo de novia y Salomé, donde varias veces interpretó a la villana de la historia. Sin embargo, en 2011 se cambió al Ajusco actuando en novelas como Emperatriz y La Mujer de Judas, participando en los realitys México Baila y Soy tu Doble y hasta condujo su propio programa Ella es Niurka.

Fue hasta 2019 que Niurka obtuvo una nueva gran oportunidad en el Canal de Las Estrellas pues la invitaron a ser protagonista de la serie de comedia Alma de ángel al lado de actores como Julio Bracho y Raúl Araiza. Además en varias ocasiones ha engalanado el foro del programa Hoy acudiendo como invitada especial. Sin embargo, este jueves 24 de noviembre dio una fuerte entrevista exclusiva al matutino rival, Venga la Alegría.

La afamada cubana platicó con reporteros del Canal Azteca Uno sobre cómo ha sido su ruptura con Juan Vidal, con quien ya estaba comprometida en matrimonio, y declaró que ya no está sola: "Niurka siempre tiene nuevos galanes, si por ahí de pronto tengo una relación formal qué bueno, pero si no también tengo el amor de hombres que son mis amigos, eso es real, es parte de la naturaleza humana", expresó sin temor alguno.

Asimismo, Marcos fue muy sincera al señalar que su relación con el exparticipante de La Casa de los Famosos fue muy mala y comentó: "Fue extraordinariamente impresionante vivir una experiencia que yo estaba conviviendo con una persona con narcicismo en tercer grado". Y para finalizar, la madre del talentoso joven Emilio Osorio advirtió que no se callara todo lo que vivió con Juan pese a quien le pese:

Yo comienzo mis guerras, las desarrollo y no paro hasta que llego al final, no me importa darle foco a quién sea, si quieres que te haga famoso lo voy a hacer pero no te va a gustar cómo", dijo tajante.