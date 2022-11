Tras sufrir terrible accidente, Danna Paola estremece a sus fans y explota en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 11 de noviembre, la exitosa cantante y actriz, Danna Paola se convirtió en tendencia en redes sociales por iniciar su gira 'XT4S1S' con el pie izquierdo. Como algunos recordarán, la exestrella infantil sufrió un pequeño accidente cuando estaba por subir al escenario en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; aunque esto no impidió que la famosa hiciera gala de su profesionalismo y apareciera frente al público vendada debido a que se había abierto la ceja tras caer al piso.

A esto se le puede sumar que Danna no ha tenido su mejor año y es que, si bien ha gozado de un gran éxito, profesionalmente hablando, la estrella pop también ha tenido severos problemas, entre los que se puede mencionar las dos veces que se contagió de Covid-19, así como también tuvo que recuperarse del fallecimiento de su abuelita, quien perdió la vida precisamente el 8 de marzo, Día de la Mujer.

Por otro lado, Danna ha mencionado en más de una ocasión que ha tenido que lidiar con ataques de ansiedad e incluso confesó que estaba sufriendo por "heridas emocionales" de su pasado, posiblemente todo esto sea producto, precisamente, del mal año que la famosa de Élite ha tenido. Recién este jueves, 24 de noviembre, la protagonista de Amy, la niña de la mochila azul volvió a expresar que no se encontraba bien, hecho que confesó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Todo ocurrió durante esta noche, cuando la famosa escribió: "Este fin de año de verdad me está sacando canas verdes... pero he escuchado que a muchas personas les están pasando cosas muy densas últimamente y siento que hubo un cambio energético muy 'heavy' y lo que sea que esté sucediendo y estemos pasando un mal momento, no dejemos de valorar todas las cosas buenas (aunque sean pequeñas) que nos rodean y que tenemos", declaró.

Danna Paola explica que ha pasado malos momentos este fin de año

Créditos: Twitter @dannapaola

Pese a que Danna Paola afirmó que no se encontraba del todo bien, se dio el tiempo de consolar a una de sus seguidoras identificada como Sarahí, quien confesó que "cada vez" sentía que ya no podía más, a lo que la cantante de Oye Pablo le respondió: "Yo también, pero sabes qué? Ese sentimiento es pasajero, te lo prometo, Respira todo pasa", aseguró la histrionista a su querida fanática.

Fuentes: Tribuna, Twitter @dannapaola