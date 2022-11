De no creer: Actor de la serie 'El Juego del Calamar' es señalado por abuso; así reaccionó

Seúl, Corea del Sur.- Ha pasado más de un año desde que la serie de la plataforma de Netflix, El Juego del Calamar se estrenó y con ello, conquistó a toda la audiencia al grado de convertir este proyecto en el más reproducido a nivel internacional, lo que claro también fue motivo de revelar que habría dos temporadas más en las que la empresa y claro, su creador han estado trabajando; sin embargo uno de los actores de este proyecto fue señalado por abuso sexual.

Se trata del veterano actor O Yeong-su quien interpreto al jugador 001 o 'Oh Il-nam' y quien según los medios de comunicación local, fue denunciado de manera formal ante la fiscalía de Corea del Sur por haber tocado de manera poco apropiada a una mujer a mediados del 2017, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación en su contra para esclarecer los hechos sucedidos antes del éxito de la relevante serie.

O Yeong-su, actor de la serie 'El Juego del Calamar'

Cabe destacar que la denuncia fue revelada este viernes 25 de noviembre pero según los medios, la víctima la interpuso en diciembre del 2021, fecha en la que El Juego del Calamar se apoderaba de las tendencias mundiales y con ello, sus actores también fueron motivo de atención del mundo entero, entre ellos el actor quien actualmente tiene 78 años de edad.

Al tratar de esclarecer los hechos, las autoridades interrogaron al actor quien negó las acusaciones en su contra e incluso remarcó que en aquel año sí había tenido interacción con la denunciante pero solo la había tomado de la mano, acción por la que dejó claro, se había disculpado con la fémina y por lo que él no había tomado mayor relevancia después.

"Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé con ella, dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos", reveló el actor.