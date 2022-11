Divorciada: Tras romance con dueño de Televisa y desfigurarse con bótox, actriz aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa y desde que reapareció en México ha sido criticada por presuntamente desfigurarse el rostro al abusar del bótox, abre su corazón en redes del programa Hoy sobre su primer divorcio, el cual fue muy doloroso para ella. Se trata de Kate del Castillo, quien lleva 18 años sin hacer una telenovela en la televisora de San Ángel y actualmente protagoniza La Reina del Sur en Telemundo.

Kate, quien debutó en el canal de Las Estrellas en los años 90, participó en melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, hasta que optó por irse a vivir a Estados Unidos en busca de otras oportunidades de trabajo. En las últimas semanas, la actriz ha desatado polémica por presuntamente abusar del bótox y supuestos 'arreglitos' en el rostro. Hasta han señalado que se desfiguró pues habría acabado irreconocible.

Kate del Castillo cambió radicalmente su rostro

La hija del primer actor Eric del Castillo no había tenido la mejor de las suertes en su vida personal, pues sus dos matrimonios acabaron en divorcio, además de que tuvo otros romances que tampoco prosperaron, como el que tuvo con el dueño de Televisa Emilio Azcárraga en su juventud. Por este motivo aparece en redes del programa Hoy pues en el portal de Las Estrellas retomaron una entrevista que Kate le dio a People En Español.

Sin tapujos, la actriz de 50 años rompió el silencio y abrió su corazón para contar la violencia doméstica que vivió con su expareja, el exfutbolista y comentarista deportivo de TV Azteca Luis García, con quien estuvo casada del 2001 a 2004. De acuerdo con la revista, Kate señaló que siempre había problemas en su hogar: "Era un ambiente raro en mi casa. Era como muy tenso, siempre había muchas broncas en mi casa. La vida es mía, no es ni de la prensa ni de mis padres ni siquiera", manifestó.

Luis García y Kate del Castillo

Por otro lado, Kate enfatizó que ella permitió ese trato por años, pero contó que existió un punto que la hizo abrir los ojos y decidir salir de esa relación tóxica: "No me reconocí en esa ocasión y me puse mal y me puse a llorar como loca... Cómo me dejé yo misma llegar a este punto y dije: 'no va más y ahora mismo voy a salir de mi casa'", señaló. Tras este infierno, decidió divorciarse de García y en 2009 volvió a casarse, ahora con Aarón Díaz, sin embargo, este matrimonio también acabó en divorcio en el 2011.

Tras varios altibajos en el amor, Kate ahora tiene una sólida relación con el director de fotografía Edgar Bahena. Incluso, aunque ya ha dejado claro que no quiere tener hijos propios, su hermana Verónica del Castillo ha señalado que tiene una muy buena relación con los hijos de su novio, lo que la ha dejado sorprendida. La mexicana tendría una de las mejores etapas en su vida luego de lo que pasó, pues está plena profesionalmente y personalmente.

