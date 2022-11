Julián Gil arremete en contra de Marjorie de Sousa tras ser portada de revista junto con su hijo

Ciudad de México.- El actor argentino, Julián Gil utilizó sus redes sociales para cuestionar a su expareja Marjorie de Sousa luego de que la venezolana concediera una entrevista a la revista People en Español y posara en la portada junto a su hijo Matías Gregorio, esto luego de que se mencionara a los menores que no cuentan con una familia.

A través de sus historias de Instagram, Gil compartió la entrevista en la que su expareja confiesa que a su hijo le gusta compartir momentos con niños que no tienen una familia, a lo que Gil preguntó: “¿es chiste no?”.

Sin embargo, en otra publicación el argentino fue más específico y recriminó a De Sousa con el siguiente mensaje: “¿Hablas de que a Mati le gusta compartir con niños que por alguna circunstancia perdieron a su familia? Con todo respeto, de verdad quisiera saber algo tan sencillo, ¿cómo explicas al nene que tú decidiste arrebatarle a su padre?”.

Posteriormente, Gil, quien actualmente se encuentra en Qatar, recriminó a Marjorie por separarlo de su hijo menor, luego de la dura batalla legal que mantuvieron por la custodia y manutención del menor.

Coherencia, respuestas básicas es lo que deberías de publicar en tus portadas… Normalizar alienación parental, y maquillarlo con declaraciones donde hablas de Dios, de amor, de dar y recibir, de buenos sentimientos… simplemente no lo entiendo, y el valor que debes de tener para hacerlo, no deja de asombrarme", manifestó.

Cabe señalar que el actor no fue el único en reprocharle a De Sousa por esta acción, pues la hija mayor del actor empleó la publicación de la revista para hacerle saber a la actriz lo molesta que se encuentra con esta situación.

Una Navidad más donde no conocemos o compartimos con Matías. Marjorie te recomiendo que no tomes el nombre de Dios en vano. El que menciona el nombre de Dios debería hacerlo siendo consciente de la responsabilidad que esto implica. Aplícalo en tu vida y la de Matías, recuerda que no solo tiene una mamá… también tiene un padre, hermanos, tíos y primos", escribió Nicolle Gil.