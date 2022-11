Kanye West quiere ser presidente de EU y que Donald Trump sea el vicepresidente

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Hace algunos días, el rapero Kanye West quien ahora ha pedido a la audiencia se llamado Ye, admitió que para el 2024 buscará convertirse en presidente de Estados Unidos, algo por lo que a su vez aseguró que seria una candidatura independiente en la cual ya ha comenzado ha trabajar, pues la noche del pasado jueves 24 de noviembre, lanzó un video donde habla sobre Donald Trump quien también quiere llegar a la boleta electoral de nueva cuenta.

El exesposo de Kim Kardashian cabe decir, se ha vuelto controversial pues en repetidas ocasiones ha sido mencionado por la prensa, no tanto por sus aspiraciones políticas sino por los comentarios polémicos que lo llevaron a perder contratos y hasta su estatus como millonario. Ahora esto parece haber quedado atrás para el pues se ha enfocado en conseguir a los votantes necesarios para llegar a la Casa Blanca.

El intérprete de Heartless reconoció en dicho video que le propuso a Donald Trump ser su vicepresidente, propuesta que hizo cuando lo visitó en el club Mar-a-Lago ubicado en Florida, recinto donde le pasado 15 de noviembre el exmandatario confirmó que buscará ser el candidato del partido Republicano dejando de lado a Ron DeSantis, actual gobernador de dicho Estado y favorito de dicho partido.

Foto: Twitter

"Creo que lo que más perturbó a Trump [fue] que yo le pidiera que fuera mi vicepresidente. Creo que eso estaba más abajo en la lista de cosas que lo tomaron por sorpresa", dice el rapero.

Cabe destacar que en el video que rápidamente se volvió tendencia, Ye insiste además en que Donald Trump falló al no actuar legalmente contra las personas que tomaron el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, días antes de la investidura presidencial de Joe Biden, actual presidente. "Básicamente me cuenta esta historia de aspirantes a mafiosos de todo lo que pasó para sacar a Alice Johnson de la cárcel y que no lo hizo por Kim [Kardashian], pero lo hizo por mí", remarca.

Aunque pareciera que entre Trump y West podría haber una alianza de cara a las elecciones del 2024, el rapero pronto arremete en su contra pues al final es su contrincante político y por ello, recordó la vez que el mandatario insultó a su entonces esposa, de ahí que su nombre saliera en el video recientemente publicado en la red social de Kanye.

Foto: Twitter

De acuerdo con Ye, Trump le auguró que iba a perder la presciencia pero pronto insistió en que era Trump el que había olvidado con quién estaba hablando, en señal de mantener que seria el quien se viera favorecido con los votos de la ciudadanía. "¿Que voy a perder? Espera, estás hablando con Ye".

Fuente: Tribuna