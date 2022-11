Luto en Televisa: Tras volverse mujer y muerte de su esposa, galán llega a 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa y luego se cambió a TV Azteca, aparece en redes del programa Hoy, dando un duro golpe al Ajusco. Se trata de Humberto Zurita, quien en medio de su luto al perder a su esposa Christian Bach en 2019 encontró el amor en Stephanie Salas. No obstante, el histrión tuvo dos talentosos hijos con la argentina, Emiliano y Sebastián Zurita.

Como se recordará, el actor de 68 años dejó de actuar en telenovelas de la televisora de San Ángel hace 25 años, sin embargo, participó en melodramas como De pura sangre, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas, el último proyecto que hizo ahí en 1997. Luego se cambió a la competencia con su esposa Christian, donde no solo actuaron sino que también fueron productores en El Candidato, Agua y Aceite, Vivir a destiempo, entre otros.

A 9 años de su último melodrama en México, pues desde entonces ha trabajado en Telemundo y hasta se ha transformado en mujer para la obra de teatro Papito Querido, Zurita reaparece en redes del programa Hoy, pues recordaron a sus dos hijos, fruto de su matrimonio de más de 30 años con la fallecida actriz argentina Christian Bach. Como se recordará, Zurita enviudó en 2019 luego de que su esposa perdiera la vida por una misteriosa enfermedad que mantuvieron en secreto.

Aunque ahora está feliz con Stephanie Salas, quien tiene dos hijas Camila Valero y Michelle Salas, el actor sufrió terriblemente la pérdida de quien fuera su pareja más de 30 años y madre de sus dos hijos varones. ¿Qué hacen ambos? El mayor de ellos es Sebastián Zurita y ha destacado por su participación en telenovelas como En nombre del amor con la retirada actriz Allisson Lozz y en series como El juego de las llaves, Luis Miguel, la serie y Cómo sobrevivir soltero, por la cual ganó un premio a Mejor Actor.

El menor, Emiliano Zurita, de 29 años, también ha forjado su carrera, participando en importantes proyectos como El baile de los 41, No, porque me enamoro y El Mesero. Él es novio de la también actriz Ela Velden mientras que su hermano disfruta su soltería. Ambos fundaron la casa productora Addiction House para crearse para sí mismos una fuente de trabajo: "También estamos creando y fomentando trabajo, además de historias que me interesan, aunque sí creo que a todo el mundo le gustaría mantenerse latente en lo que ama", dijeron ambos sobre el proyecto.

