Luto en Televisa y TV Azteca: Muere el primer actor Héctor Bonilla; estremece carta de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras décadas de trayectoria, muere el primer actor Héctor Bonilla luego de una difícil batalla contra el cáncer de riñón, el cual le fue diagnosticado a finales del 2018. El también productor y músico de 83 años acumuló créditos en cine, teatro y televisión, destacando también en telenovelas de Televisa y TV Azteca. Ya a finales del año pasado se había difundido la noticia falsa de su muerte, sin embargo, su hijo la desmintió en su momento.

La noticia del deceso fue reportada inicialmente por la periodista Adela Micha en su cuenta de Twitter y poco después programas como Ventaneando y Venga la Alegría en TV Azteca corroboraron la información. Hace apenas unos momentos, su familia también confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en el que indican que la causa de muerte del actor habría sido el cáncer que lo aquejaba desde hace 4 años, señalando que perdió la vida "en su casa" y "en paz".

Twitter @Adela_Micha

"Hoy 25 de noviembre de 2022, después de 4 años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado de su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su partida", escribieron.

"Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle da a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió. Como él quería". Finalmente, revelaron sus últimas palabras: "Compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años: 'Se acabó la función, no estén chin.... El que me vio, me vio. No queda nada'", publicaron.

Comunicado de la familia de Héctor Bonilla

Como se recordará, el primer actor protagonizó cerca de 20 telenovelas en Televisa durante casi 30 años para luego cambiarse a las filas de TV Azteca a finales de los años 90, donde apareció en melodramas como Señora, Agua y aceite, Mirada de Mujer: El Regreso y Belinda. Tras 20 años en la competencia el actor originario de Puebla decidió regresar a la televisora de San Ángel pero a dirigir, invitado por el productor Juan Osorio para unirse al equipo de Mi marido tiene familia en 2017.

En el 2018, Bonilla optó por alejarse un poco de la pantalla chica para dedicarse al teatro de tiempo completo. Luego de ser diagnosticado con cáncer en el riñón derecho y someterse a tratamientos alternativos a las quimioterapias para erradicar la enfermedad, en agosto del 2020 sufrió una aparatosa caída con fractura de fémur. Pese a todas sus complicaciones de salud, en 2021 incluso volvió al teatro con su hijo, aunque ya llevaba unos meses retirado de los escenarios.

¿Dejó carta de despedida? En junio del 2020, el histrión encendió alarmas al retomar en su cuenta oficial de Twitter una carta de su testamento dirigida a sus tres hijos, en la que se despedía de ellos. La carta de Bonilla, según explicó para Ventaneando, fue escrita hace 20 años y confesó que la hizo durante una etapa importante de sus hijos, pero no pretendía alarmar a nadie. Para evitar más especulaciones sobre el tema, Bonilla señaló que eso era lo que quería si moría y que ya no quería hablar del tema.

Fuente: Tribuna