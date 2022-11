México vs Argentina: Mhoni Vidente impacta al predecir al ganador en el Mundial de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga más famosa del espectáculo, Mhoni Vidente, deja en shock con sus predicciones sobre el esperado partido entre México y Argentina este sábado 26 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022 a las 13:00 horas. Luego de que el portero mexicano Guillermo Ochoa se vistió de gloria frente a Polonia, la pitonisa reveló su predicción del partido que definirá la permanencia de México o Argentina en el Mundial.

"Lamentablemente aquí a la Selección Mexicana les había dicho que le venía la carta de 'El Loco' o la de 'El Diablo'. La de 'El Loco' es señal que no tiene una estructura buena en cuestión de directores", inició. Y señaló que muchas veces la afición mexicana, aunque la considera de las mejores del mundo, muchas veces es pesimista con su equipo: "Necesitamos hacer un buen papel. Qué ánimo de decir 'vamos a llegar al quinto partido'. Tienes que ser campeón del mundial. 'Ahí empatamos, la libramos', no señores, no se conformen con eso, traten de buscar el éxito".

Y añadió: "Yo a la Selección Mexicana les mando la buena fe pero no podemos vivir de 'Dios ayúdanos' para que ganen (...) la prueba es Argentina contra Arabia, aunque sí creo que vaya a pasar Argentina", comentó. Y sobre el fracaso ante Arabia Saudita, la astróloga mencionó que para ella la victoria habría sido comprada: "Fue un desliz de millones de dólares, algo pasó ahí, ha sido un Mundial corrompido, de mucho dinero, por eso se hizo en Qatar".

La pitonisa luego resaltó que otros equipos como el de España, Francia e Inglaterra han tenido una "fiesta de goles" y México solo empató con Polonia el pasado lunes, por lo que dejó en shock al revelar su predicción. "Quiero resultados, pero lamentablemente no veo que gane contra Argentina (...) el pronóstico mío es que no creo que gane contra Argentina y no creo que lo empate tampoco. Pero todas las ganas a la selección y un aplauso total a la afición", comentó.

Los quiero con l alma, quiero mucho a México pero pues hay que dar resultados", señaló Mhoni, insistiendo en que la Selección Mexicana debería prepararse mejor, adivirtiendo que "Argentina saldrá a matar, a meter goles y a decir 'yo tengo que pasar porque ya me perdí el 2-1', aunque para mí fue corrompido", comentó. "El equipo más fácil era Polonia, ahora vienen los difíciles y complicados". Finalmente, comentó que si llegara a pasar México y le "callan la boca", iría contra Francia, partido que ya vería muy difícil de ganar.

Fuente: Tribuna