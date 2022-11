Pese a que Britney Spears obtuvo su tutela, sus fans no están conformes y creen que sigue cautiva

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mes de septiembre del 2021, cientos de fanáticos de Britney Spears alzaron la voz para que una jueza del Tribunal de Los Ángeles, California, pusiera fin a la polémica tutela que el padre de la cantante, Jamie Spears, había ejercido sobre ella durante los últimos 10 años. Prácticamente después de ello, la intérprete de Toxic contrajo nupcias con su entonces novio, Sam Asghari, de 28 años; sin embargo, a más de 1 año de estos hechos, los fanáticos de la famosa no terminan por convencerse de que la rubia sea realmente libre.

Aunque Britney es una celebridad sumamente activa en sus redes sociales, al grado en el que diariamente publica fotografías o videos de ella bailando, lo cierto es que esto no mantiene contentos a sus fans, quienes constantemente bombardean a la famosa con mensajes en los que suelen preguntarle si realmente se encuentra bien o incluso han llegado a insinuar que Sam no vive con ella, ¿la razón? Es que el modelo y actor no ha vuelto a ser visto desde su boda con la cantante de I wanna go.

Otro hecho que los fans suelen denunciar en la sección de comentarios es que Britney siempre aparece en la misma estancia o regularmente se le ve en su casa, tal y como mencionó uno de sus seguidores identificado como Will: "Britney encerrada y aislada en la casa. Ella no es libre", aseguró esta persona; sin embargo, Spears sí que ha publicado fotografías fuera de su domicilio, aunque éstas son, regularmente, subidas de tono.

Un tercer hecho que les parece sospechoso a sus fans, es que si bien Britney comparte información sobre las terribles condiciones en las que vivió durante los 2 años que duró su desintoxicación, así como los malos tratos a los que fue sometida por su padre, a quien en constantes ocasiones ha expresado su odio, es que la famosa no aparece en cámara, solo se puede ver un fondo blanco, mientras se escucha su voz.

Cabe señalar que todo lo mencionado anteriormente son teorías de una gran cantidad de seguidores de Britney; sin embargo, la misma famosa ha expresado en distintas ocasiones que si bien, su accionar no es el que muchos podrían esperar tras la obtención de su libertad, esta es la forma que ella encuentra para expresarse, luego de haber sido reprimida durante tantos años, no solo por su padre, sino por todo su equipo de trabajo.

