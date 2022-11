Shakira no lo pasa bien: Besos de Piqué a Clara Chía y tensiones con la exsuegra la persiguen

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La cantante colombiana Shakira está a nada de dejar Barcelona de manera definitiva y no lo hará sola, sino que se mudará a Miami, en Estados Unidos con sus hijos, Sasha y Milán luego de haberse quedado con la custodia de ambos, lo que si bien es un respiro para la intérprete, antes de poder rehacer su vida y seguir impulsando su carrera, parece no pasarlo bien ya que medios españoles aseguran, ha tenido que lidiar con los malos tratos de la familia de Gerard Piqué con quien siempre tuvo una relación amorosa y de respeto.

Ejemplo de ello fue el momento que la intérprete de Ojos Así, Suerte o Monotonía vivió al término del partido de beisbol de Milán a quien se le vio apoyando en todo momento y hasta celebró que el equipo de su primogénito se llevara el campeonato, por lo que vimos una fotografía en sus redes sociales; sin embargo, este evento fue además el que la reencontraría con Monserrat Bernabéu, madre del exjugador del FC Barcelona y con quien Shakira había tenido una buena relación hasta ahora.

Foto: Instagram @shakira

De acuerdo con lo expuesto por la prensa española, la originaria de Barranquilla no había confirmado su presencia al juego de beisbol de su hijo; no obstante, ella llegó de sorpresa y esto pudo haber causado tensión entre la familia del futbolista pues todos habían acudido al juego para apoyar al menor de edad. Esto no fue impedimento para que Shakira fungiera como porrista y hasta aparentemente le hiciera una seña obsesa a su exnovio y padre de sus hijos pero esto bien pudo haber sido solo un mal entendido pues ella simuló que se rascaba el rostro.

Luego de terminar el juego, la cantante acompañó a sus hijos hasta el automóvil de su padre pues aquel fin de semana les tocaba estar con él y con la familia de éste, por lo que se ha remarcado que la colombiana ni siquiera saludó a la familia de su expareja augurando una fuerte tensión entre ellos. En el paseo, se veía a la cantante convivir con la madre del exfutbolista y hasta se llegó a decir que ella recurrió con frecuencia para pedirle consejos, lo que ahora parece haber quedado en el pasado.

Shakira con Monserrat Bernabéu

Crítica por besos en público

Mientras la prensa argumentaba una mala relación de Shakira también con la familia de Gerard Piqué, en redes sociales internautas han criticado que el culé ahora se deje ver en todos lados con Clara Chía y hasta no deje pasar momentos para demostrarle su amor con besos que saltan a la vista. No obstante, esto al parecer ha causado más polémica que emoción por la nueva pareja pues en cada demostración, él suele tomar con firmeza su cabeza, lo que ha llevado a remarcar que en lugar de besarla, parece estarle practicando un exorcismo.

Foto: captura de pantalla

La actual pareja se ha visto envuelta en críticas no solo por hacer sido la joven de 23 años la involucrada en esta infidelidad que llevó a que Shakira y Piqué pusieran fin a 12 años de relación y una familia de por medio, sino que además se ha hablado que ella ya se siente la dueña de Kosmos, empresa de su actual novio y para la cual trabaja, misma donde los mismos empleados han denunciando favoritismo solo por ser la nueva novia del jefe.

