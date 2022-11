Televisa: Tras 8 infartos y quedar en silla de ruedas, actor de 'Vecinos' da fuerte noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber estado a punto de morir en varias ocasiones, un querido actor de la popular serie de Televisa Vecinos aparece en el programa Hoy con una importante noticia sobre su salud. Se trata de César Bono, quien sufrió 8 infartos y enfrentó delicados problemas de salud que lo dejaron teniendo que usar una silla de ruedas, sin embargo, ahora reveló algo que considera un milagro, pues ya no tendrán que operarlo de la vesícula.

Como se recordará, Bono ha trabajado en telenovelas de la empresa de San Ángel como Carita de Ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Destilando amor, Cachito de cielo y Despertar contigo, sin embargo, también participó en algunos proyectos de TV Azteca como 3 Familias. El histrión de 71 años ha destacado por interpretar a 'Frankie Rivers' en la serie de comedia Vecinos, transmitida por el canal de Las Estrellas.

César Bono da vida a 'Frankie Rivers' en 'Vecinos'

Bono ha sufrido varias crisis de salud, las cuales lo han llevado a ser hospitalizado y sometido a delicadas cirugías que han desatados rumores de su supuesta muerte. El actor ha tenido que aclarar esta información el mismo, desmintiendo que esté cerca de perder la vida. Tras sobrevivir a ocho infartos cerebrales, ahora el actor reaparece en silla de ruedas, pero con una importante noticia que emocionó a sus fanáticos, sobre todo después de la trágica muerte de Octavio Ocaña.

En exclusiva para el programa Hoy, Bono declaró que se le salió la sonda biliar y no tendrá que regresar al quirófano: "Se me salió... se me cayó, junto a mi cama hay un buró y la sonda tiene ganchos como de ropa. Yo la ponía en el cajón. Me levanto y veo la sonda en el piso como víbora, enrededa". También manifestó que los doctores quedaron en shock al intentar volverla a colocar: "Llega el cirujano y dice 'te voy a poner la sonda' y el digo 'ok'. Trata e ponerla y yo 'ay, ay' y me dice 'ya te cicatrizó'".

"Y le digo: '¿y la vesícula que me ibas a sacar?' y me dice 'ya no te la voy a sacar'. Entonces la sonda se salió sola y ya no me van a quitar la vesícula". El histrión atribuye su mejoría de salud tras 8 infartos a un milagro, afirmando que es muy creyente: "Yo soy creyente, no sabes lo que recé la noche anterior a ver al doctor. Decía 'ya que me operen, ya que me la quiten' la tuve desde marzo la sonda, caminaba como astronauta", finalizó.

Fuente: Tribuna