Tras 11 años juntos, protagonista de Televisa confirma divorcio en 'Hoy' y destroza a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien estuvo años en TV Azteca, rompe el silencio tras hacer pública la separación de su esposo tras 11 años juntos. Se trata de Sandra Echeverría, quien abrió su corazón ante la prensa y apareció en el programa Hoy, sin embargo, estalló contra un reportero del Ajusco quien aseguró quería sacar provecho de lo que sucedió solo por unos cuantos Likes.

Sandra debutó en telenovelas del Ajusco en el 2002 participando en Súbete a mi moto y Soñarás. En 2006 se fue a Telemundo, donde estuvo varios años hasta que en 2011 hizo su debut en Televisa, logrando el protagónico en La fuerza del destino. Posteriormente, se fue a vivir a Estados Unidos, ya sin contrato de exclusividad. En 2011 inició un romance con el cantante Leonardo de Lozanne y en 2014 contrajeron nupcias. Apenas hace unas semanas, tras un hijo en común, anunciaron su divorcio.

La protagonista del remake de La Usurpadora, quien acaba de dar vida a María Félix 'La Doña' en su bioserie de Vix, reapareció en un evento y platicó con la presa. Luego de revelar el año pasado que pasó por una extraña enfermedad que la hizo perder bastantes kilos al padecer una bacteria en el intestino, ahora enfrenta el doloroso proceso de separarse del padre de su hijo Andrés. Y aunque un divorcio nunca es fácil, la también cantante señaló que pese a todo, siempre habrá amor entre los dos.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

"La realidad es que estoy tratando de mantenerlo como muy para nosotros, porque es un tema muy personal, estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero pues hay que seguir adelante sobre todo por uno mismo, por el hijo y porque también hay mucho amor en la relación", dijo. En entrevista exclusiva para el matutino Hoy, señaló: "Estamos pasando por un momento complicado pero agradezco respeto y privacidad (...) es un asunto familiar y así queremos dejarlo".

Y sobre las noticias amarillistas que han surgido respecto a los motivos de su separación, manifestó: "Me afecta obviamente porque la gente no sabe lo que está pasando, los únicos que sabemos somos nosotros. Es una decisión nuestra, nos queremos mucho, hay mucho amor de por medio, lo que menos queremos es lastimarnos por eso no queremos empezar a hablar ni dar detalles. Es algo nuestro, no tenemos porqué publicar nada".

Y agregó: "Yo creo que también cuando entiendes que la relación pasó a otro lugar, a lo mejor ahí es cuando estás en paz, estás bien con la otra persona". Por último, la artista aprovechó para enviar un contundente mensaje a los medios que han difundido versiones falsas: "Están dispuestos a inventar historias con tal de buscar la nota amarillista, aquí no hay historia que sí… la verdad es que hay amor, es una historia bonita, ha sido una buena relación, no tenemos odio, no tenemos nada, al contrario, nos amamos, nos queremos y simplemente estamos tomando una decisión por el bien de todos".

Por otro lado, Sandra señaló que se ha sentido acosada por un periodista que asegura aprovechó su momento vulnerable, pues le habría ofrecido su apoyo pero cambio de una entrevista. "Cuando yo no le doy mi teléfono alguien y esa persona aprovecha un asunto personal para escribirte y abordarte de una forma muy poco respetuosa, a mí me molestó mucho", dijo en Hoy. En el matutino Venga la Alegría, fue Flor Rubio quien reveló que el reportero es de TV Azteca, pero lo defendió, asegurando que solo hacía su trabajo.

"Quien la buscó fue Kevin Casillas, quien trabaja con nosotros en Azteca Jalisco. Él es un muchacho periodista muy educado (...) Ella, imagino en su dolor sintió que se estaba aprovechando pero en lo absoluto (...) solo estaba haciendo su trabajo", dijo Flor luego de pasar la entrevista en la Zona de Espectáculos. Asimismo, en sus mismas declaraciones Sandra señaló que ella y Leo seguirán su trato cordial por el bien de su hijo.

"Para nada se trata de atacar el uno al otro, al contrario, entonces les agradecemos a todos ustedes (la prensa) también que nos han dado mucho respeto", comentó. "Yo crecí con unos papás divorciados que se llevan de maravilla y yo quisiera que mi hijo también creciera igual", finalizó. Aunque fue la actriz y cantante quien hizo pública su separación en un podcast, el vocalista de Fobia no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna