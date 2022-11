Tras renunciar a Televisa y 15 años retirada, actriz reaparece divorciada y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz, quien desde hace 15 años abandonó su carrera en Televisa y se retiró de las telenovelas, dejó sorprendidos a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas reapareció en las redes sociales y luce más fabulosa que nunca. Se trata de Angélica Rivera, quien realizó su última actuación en 2007 y se trató del melodrama Destilando Amor al lado de Eduardo Yáñez.

La oriunda de la CDMX comenzó su carrera luego de ganar el certamen El rostro de El Heraldo de México en 1987 y realizó su debut como actriz en el melodrama Dulce desafío de la empresa de San Ángel. Luego le siguieron exitosos proyectos como Simplemente María, Alcanzar una estrella II, Sueño de amor, La dueña, La pícara soñadora, Sin pecado concebido, Ángela y Mariana de la noche.

En 1994 Angélica sorprendió al casarse con José Alberto 'El Güero' Castro, productor de varias de sus novelas, pero luego de 14 años juntos y haber tenido a tres hijas (Sofía Castro, Fernanda Castro y Regina Castro), en 2008 decidieron separarse. Pero en 2010 'La Gaviota' contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto cuando él aún era gobernador del Estado de México y luego se convirtió en primera dama durante todo su sexenio.

Desde que se divorció del expresidente de México, por una supuesta infidelidad con su actual novia Tania Ruiz Eichelmann, poco se ha sabido sobre la vida que lleva Rivera fuera de las cámaras y hace algunas horas por fin reapareció en las redes. Resulta que la mayor de sus herederas hizo una publicación en sus redes sociales por motivo del Thanks Giving (Día de Acción de Gracias) en donde se puede ver a la actriz posando de lo más guapa. Angie, como le gusta que la llamen, apareció luciendo muy sonriente junto a su exesposo reafirmando que tienen una excelente relación, también aparecen sus tres hijas y Pablo Bernot, el novio de Sofía.

Hace algunas semanas también fue la misma Sofía quien confirmó que Angélica sí volverá al ambiente artístico como todos sus seguidores esperan y aunque no dio detalles, se ha mencionado que sería como protagonista de una telenovela: "Muy próximo, muy pronto, ya veremos cuándo… yo creo que sí (es pronto), pero ya no me pregunten más ¡por favor!... No puedo decir nada todavía, mi mamá está muy contenta, sí va a regresar a trabajar, ahora sí que mejor que nunca", declaró en una entrevista con Hoy.

