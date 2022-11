Ya es definitivo: Jin de BTS se enlistará en el ejercito muy pronto; este día dice 'adiós' al ARMY

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Los fanáticos del K-Pop, específicamente de la agrupación BTS cada vez tienen más noticias referentes a cuándo será el día en que se despidan de sus ídolos esto luego que se confirmara que los intérpretes de Butter, Dynamite o Permission to dance estarían lejos de los escenarios y de cualquier contacto con los fans hasta 2025 debido a que, como ciudadanos, están obligados a realizar el servicio militar, lo que para los artistas tiene como fecha límite el momento en que se llegue a los 30 años de edad.

Al tener un ultimátum por parte de las autoridades militares, la agencia BigHit informó que paulatinamente los artistas se irían enlistando en el Ejercito de Corea, siendo Jin el primero en decir 'adiós' al ARMY pues seria el primer en cumplir con esta obligación civil. Fue este viernes 25 de noviembre cuando se ha confirmado la fecha en la que el cantante y bailarín dejará los micrófonos por el uniforme militar.

Instagram @jin

La fecha en la que se hará oficial que Jin se enliste será el próximo 13 de diciembre, días después de haber celebrado su cumpleaños número 30, lo cual sucederá el 4 de diciembre del preso año. El cantante además tendrá que pasar cinco semanas en una unidad especial recibiendo el entrenamiento necesario y aunque la información no se ha confirmado por parte de la agencia BigHit, fue el mismo artista el que había mencionado a los fans que pronto tomaría una posición "en primera línea", en referencia a su servicio militar.

Hasta ahora, Jin es el primero de los siete miembros de BTS en tener una fecha exacta para cumplir con sus deberes como ciudadano y, en las siguientes semanas se revelará cuándo el resto de la agrupación también llegue al Ejército de Corea del Sur. En tanto, se mantendrán anuncios respecto a los proyectos solista de cada uno de ellos pues mientras se vuelven a reunir como agrupación, trabajaran de manera solitaria.

Instagram @jin

Separación de BTS

Durante la denominada BTS Festa, los intérpretes de Butter habían dado una mala noticia a los fans y es que remarcaron que tras 13 años de carrera, se separarían de manera indefinida, noticia que causó revuelo no solo entre los fans sino también en la bolsa pues las acciones de la agrupación cayeron. Esto llevó a que su agencia revelara un día después que no se trataba de una separación sino de una pausa como grupo, adelantando así los planes como solistas. Ellos por su parte, no aclararon la situación y solo optaron por guardar silencio.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna