A 21 días del inesperado fallecimiento de su hermano, afamado cantante hace lo impensable

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 5 de noviembre, los titulares de los medios de comunicación se llenaron con la noticia de que el joven cantante, Aaron Carter, había sido localizado sin vida en la bañera de su casa, justo un par de meses después de que revelara que se había inscrito a un programa de rehabilitación para recuperar la custodia de su hijo, Prince. A 21 días de estos hechos su hermano, el también musico, Nick Carter hizo lo impensable.

El exintegrante de Backstreet Boys tuvo un mes bastante complicado, después de que su hermano menor, perdiera la vida en circunstancias extrañas en el interior de su domicilio. De acuerdo con información presentada por la policía, la habitación donde fue encontrado el cuerpo de Carter, también contenía latas de aire comprimido y botellas con píldoras, si bien, algunos especulan que pudo tratarse de una sobredosis, la realidad es que el análisis forense aún se encuentra pendiente.

Un día después de que la noticia salió a la luz, Nick Carter emitió un doloroso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, esto pese a que la pareja de hermanos mantuvieron una relación distante durante los últimos años de vida de Aaron, hecho que fue enfatizado por el cantante de I Want It That Way: "Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido".

Luego de ello, Nick y el resto de Backstreet Boys, organizaron un homenaje para Aaron; una vez que esto terminó, el rubio regresó a su hogar, en compañía de sus tres hijos: Odin Reign, Pearl y Saoirse, quienes aparentemente le han traído tranquilidad a su vida después de que su hermano pequeño perdió la vida. A 21 días de los lamentables acontecimientos, el intérprete de Everybody publicó nuevas fotografías donde se aprecia que intenta sobrellevar su duelo de la mejor manera posible.

Como algunos sabrán, el pasado jueves, 24 de noviembre, se celebró Día de Gracias en Estados Unidos, por lo que Nick optó por disfrutar de esta fecha junto a su esposa y sus pequeños, hecho que agradeció a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde envió este mensaje: "Muy agradecido de pasar tiempo de calidad con todos nuestros seres queridos en Acción de Gracias. Esperemos que todos hayan tenido un buen rato también", expresó el famoso.

