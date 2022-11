Adiós Televisa: Tras 15 años en 'Hoy', corren a Galilea Montijo y la vetan de famoso proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Galilea Montijo causó tremenda polémica por un video que publicó en su cuenta de Instagram hace unos días, el cual provocó que internautas la corrieran de las filas de Televisa. Aunque lleva ya 27 años en la empresa, la tapatía de 49 años fue duramente tundida en redes sociales pues expresó su deseo de volver a la actuación al recordar cuando actuó en la serie Mujeres Asesinas, además de que en el pasado tuvo participaciones en varias telenovelas.

Como se recordará, Gali se integró al elenco del matutino Hoy hace más de 15 años, sin embargo actuó en varios melodramas como El premio mayor, Azul, El precio de tu amor, Tres Mujeres y La Verdad Oculta. Esta última la protagonizó junto a Alejandra Barros, Eduardo Yáñez y Gabriel Soto. Desde hace 12 años que no aparece en la ficción, pues se dedicó de lleno a la conducción, participando en programas como Vida TV y Ritmosón.

Y aunque siempre había sido de las favoritas del público por su humor y carisma, la tapatía se ha enfrentado al rechazo del público desde el año pasado, por algunos escándalos que habrían marcado su carrera como cuando la incluyeron en un controversial libro del narcotráfico y la asociaron con un presunto capo y por el problema legal que tiene su comadre Inés Gómez Mont y su esposo, quienes permanecen prófugos.

Ahora, según informó el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga en su programa transmitido por canal de YouTube, usuarios la quieren fuera de las telenovelas de Televisa: "Galilea sacó un video donde hablaba de aquella lejana experiencia en las telenovelas, donde realmente no fue famosa por las telenovelas, sino por la conducción", comentó recordando su trayectoria artística, toda en las filas de la televisora de San Ángel.

Y agregó que internautas hasta la corrieron en los comentarios: "Ella dice que igual y sí regresa pero van muchos a atacarla y decirle 'no, no regreses, si como conductora no te aguantamos, menos en las telenovelas'", comentó el periodista. "La gente la rechaza, que no al quieren... es que tampoco era buena actriz", comentó. Finalmente, él y 'El Producer' señalaron que su talento como conductora supera por mucho al de actriz, a diferencia de Andrea Legarreta. "Esa es la opinión de la gente, que no quieren a Galilea de regreso", finalizó.

Fuente: Tribuna