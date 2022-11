Entre la vida y la muerte: Tras enviudar y sufrir infarto, hospitalizan a primera actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan hospitalizada y debatiéndose entre la vida y la muerte a una querida primera actriz. Se trata de Gina Romand, quien en el año 2020 sufrió un infarto cinco días después del sensible fallecimiento de su marido Salvador Varela. Fue su hijo, el actor, productor y promotor Gabriel Varela quien reportó la noticia en su cuenta de Twitter, pidiendo oraciones y buenos deseos para su madre.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Gabriel Varela anunció que la primera actriz está internada luchando por sobrevivir. Suplicó por oraciones y buenos deseos para que pueda salir adelante: "Mi hermosa madre, lo que más quiero en el mundo, hoy, se debate entre la vida y la muerte, en un hospital. Sé que su fortaleza y ganas de vivir, podrán sacarla adelante. Se agradecen sus oraciones y buenos deseos", escribió.

El histrión no dio más detalles al respecto y no especificó cuál es el mal de salud que al aqueja, sin embargo, cabe recordar que en 2020 la actriz de telenovelas y películas sufrió un infarto que la llevó al hospital. En ese momento, lograron estabilizarla pero sus hijos comentaron que se encontraba muy triste y devastada por la reciente muerte de su esposo Salvador, quien perdió la vida apenas cinco días antes. Además, a principios del 2021 sus hijos pidieron donantes de sangre para ella, pero no aclararon el motivo.

De inmediato, internautas enviaron sus mejores deseos para la actriz y abrazaron al presentador, pidiendo que Romand pueda superar esta crisis de salud y salga pronto del hospital. Su colega y amigo, el conductor de De Primera Mano Gustavo Adolfo Infante, mostró su apoyo también a través de su cuenta oficial de Twitter, respondiendo a Varela: "Levantamos una oración para doña Gina Romand", escribió el periodista de espectáculos.

Como se recordará, Gina Romand cuyo verdadero nombre es Georgina García y Tamargo, es una actriz cubanomexicana nacida en 1983 en La Habana, Cuba. La artista de 84 años empezó trabajando como vedette en centros nocturnos, luego se fue a trabajar a Estados Unidos y finamente llegó a México, donde empezó a radicar. Su debut cinematográfico lo hizo a los 15 años de edad en la película Yo soy muy macho de 1953.

La actriz ha lograd filmar más de 78 cintas y participó en telenovelas tanto en Televisa como en TV Azteca. En la empresa de San Ángel debutó en 1960 y participó en melodramas como Vida por vida, Maximiliano y Carlota, El Maleficio, La traición, Victoria, Ángeles blancos y Valeria y Maximiliano. En 1998 se fue al Ajusco y actuó en proyectos como Perla, El amor no es como lo pintan y Amor en Custodia. También participó en un episodio del unitario Lo que callamos las mujeres en 2002.

Gina fue imagen de la marca de cerveza Superior y es catalogada como una de las mejores actrices de la época, sin embargo, se retiró de la vida artística en 2009. Romand se casó con el productor teatral Salvador Varela y juntos tuvieron tres hijos: Gina Varela, el presentador Gabriel Varela y Francisco Varela, este último fallecido en el 2001 en un accidente automovilísico. El productor falleció en 2020, dejando viuda a la actriz.

