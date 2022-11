Escándalo en TV Azteca: Tras infidelidad, conductora de 'Ventaneando' cancela su boda y se separa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida conductora de TV Azteca, quien tiene 8 años en el programa Ventaneando, deja en shock al ventilar que decidió cancelar su boda meses antes de concretarse, afirmando que fue la mejor decisión de su vida. Se trata de nada más y nada menos que Linet Puente, quien en 2020 anunció su separación del padre de su hijo Noah por una presunta infidelidad con una compañera de trabajo.

La presentadora, quien tiene casi 20 años en las filas del Ajusco, compartió a través de sus historias de Instagram una anécdota que probablemente sus fanáticos no conocían. En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Linet empezó a contestar de todo, incluso cuestionamientos sobre su vida personal y laboral. La famosa originaria de Sinaloa fue cuestionada sobre si alguna vez se había casado, a lo que contestó que de hecho decidió cancelar su boda 6 meses antes de que se concretara.

Sí, Linet aseguró que le entregaron anillo de compromiso y ella tomó la decisión de no casarse, afirmando que fue una gran decisión: "No, nunca he pasado por ahí. Me dieron anillo hace muchos años, organizamos boda y 6 meses antes decidí cancelar", compartió. ¿Fue a su ex Carlos Luis Galán a quien le dijo que no tras enterarse de su supuesto engaño? No dijo nombres, sin embargo, señaló que fue hace muchos años, por lo que podría haberse tratado de otra pareja.

En diciembre del 2020, Linet anunció la separación del padre de su hijo Noah, Luis Carlos Galán. Aunque en su momento pidió privacidad y señaló que no revelaría las causas por respeto a su pequeño, no tardó en salir a la luz que el venezolano empezó una relación con una compañera de trabajo. Aunque él negó que le fuera infiel y aseguró que su romance empezó después de separarse, en varios portales se siguió reportando que la habría engañado y esto habría causado la ruptura.

Fue la propia Linet quien ha confesado que ha tomado terapia para salir adelante, pues fue algo muy doloroso. En el podcast de la psicóloga Cathy Calderón de la Barca expresó: "En ese momento había mucho dolor, no veía la luz, era desesperanza total. Porque además, pues yo estaba convertida en mamá, a diferencia de las otras veces en las que se me había roto el corazón, siento que es muy distinto cuando se te rompe y tienes que encargarte de otra personita", dijo.

Y pese a la supuesta traición, algunos problemas de salud y altibajos emocionales, la conductora ha salido adelante y ha disfrutado al máximo de la maternidad. Por este motivo, también compartió con sus seguidores que ya se encuentra más que lista para rehacer su vida sentimental y tener pareja: "Estoy muy lista", señaló. Finalmente, reveló que lo que más le gusta de su trabajo es "ver películas y entrevistar gente increíble".

