Luto en la TV: Famoso actor se quita la vida tras divorcio y estremece la última súplica de su hija

Texas, Estados Unidos.- Tras reportarse la inesperada muerte del actor Jason David Frank, conocido por interpretar al 'Power Ranger Verde' 'Tommy Oliver' en la serie infantil de los 90's Power Rangers, su hija Jenna Rae Frank se despide de él en conmovedor mensaje y hace dura súplica. El histrión se quitó la vida a los 49 años al revelarse que la estaba pasando mal anímicamente por su divorcio de su segunda esposa, la instructora marcial Tammie Frank, madre de la joven.

De acuerdo con información publicada por el portal TMZ, luego de una discusión, el actor se habría quitado la vida en el baño de un hotel de Texas donde se hospedaba junto con su aún esposa Tammie. Jenna, hija del actor cuya muerte sacudió al espectáculo, le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram, asegurando que lo consideraba su mejor amigo: "Querido papá, nunca pensé que vería este día... especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo", escribió.

"Hicimos todo juntos literalmente, viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos. Estoy tan, tan rota; te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí", suplicó en el estremecedor mensaje. Además, la joven resaltó cómo su padre ayudó a otros y el cariño que siempre le tendrá por haberle enseñado tanto: "Te amo más de lo que podría describir. Eres la luz de mi mundo. La razón por la que presiono tanto. Me has enseñado tantas cosas".

Y agregó: "Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama. Ver el impacto que tuvo en el mundo me hace la persona más feliz del mundo. Ahora eres mi ángel guardián más grande. Te amamos papá hasta que nos volvamos a ver", concluyó, mientras en los comentarios recibió condolencias y mensajes de apoyo para la joven, quien publicó varias fotografías con su padre, recordando su infancia.

La inesperada muerte del actor paralizó al mundo del espectáculo. Algunos colegas de la serie reaccionaron a su fallecimiento, como Walter Emanuel Jones, artista detrás del Power Ranger de traje negro, expresó: "No puedo creerlo... QEPD Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia". También su entrenador y amigo Mike Bronzoulis, reaccionó al deceso en su perfil en Facebook.

Descansa en paz hermano de otra madre… Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho".

Fuente: Tribuna