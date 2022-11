Luto en TV Azteca: Famosos lloran la muerte de Héctor Bonilla y deja helados su testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciarse la muerte del primer actor Héctor Bonilla a los 83 años de edad luego de una batalla de 4 años contra el cáncer, sale a la luz el 'testamento' para su familia expresado en una emotiva canción en la que se despidió de sus seres queridos y de donde sacaron su epitafio. El histrión de Televisa y TV Azteca, quien tuvo una importante trayectoria en cine, teatro y televisión también recibió decenas de homenajes de parte de sus colegas, quienes lo recordaron con cariño y admiración.

En el matutino Venga la Alegría Fin de Semana del Ajusco mostraron los mensajes de amigos y colegas de Héctor, quienes lo despidieron en redes sociales con emotivos mensajes de cariño. Mientras que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador publicó una fotografía junto a él y sus condolencias, Florinda Meza recordó cuando Héctor participó en El Chavo del 8 interpretándose a sí mismo. Edgar Vivar también le dedico un conmovedor mensaje en Twitter, asegurando que lo iba a "extrañar mucho".

Lalo España destacó su influencia en las generaciones más jóvenes, asegurando que fue una "inspiración para jóvenes que querían dedicarse a los escenarios". Héctor Suárez Gomís recordó la amistad que tuvo con su fallecido padre Héctor Suárez y Sylvia Pasquel también resaltó la "enorme huella que deja como actor y ser humano", afirmando que en otra vida se volverán a abrazar. Lety Calderón, Fernando Ciangherotti, Jacky Bracamontes, Demián Bichir y Mayra Rojas también lloraron su partida y destacaron su legado.

Por otro lado, también salió a la luz que el histrión escribió su despedida hace casi 20 años, en el 2004. Sin embargo, fue durante la pandemia por Covid-19 en el 2020 que le puso música. Bonilla tituló el tema Testamento y fue su hijo Fernando Bonilla quien recordó la letra luego de haber confirmado la muerte del histrión: "Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces tenía bien claro qué quería decir ese día".

En la canción, Bonilla dice: "Pues bien mis hijos tres, hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado, de lo sufrido, de lo disfruta, rico que he sido, el más acaudalado, por el caudal de amor que he recibido, a cambio del amor que les he dado, y bien mis hijos tres, es el momento". También señaló que pese a que no tiene fortuna, es el más afortunado. "Y bien mis hijos tres, mi testamento, yo nunca he sido práctico, ni serio, y sin fortuna, el más afortunado, dueño de nada, voy al cementerio, encuerado, tranquilo, enamorado".

Y agregó: "Yo no soy pasado, ni seré futuro, yo estoy siendo, no quise ser el hombre de una esquina, o escusado de pájaros, estatua, o la inmortalidad de marquesina". También dio instrucciones para su último adiós: "Y alguna petición cuando me entierren, si van a hacer mis órganos donar, no se avergüencen cuando los entreguen porque voy a dejarlos muy gastados, una caja de pino muy barata y algo será de mí la hierba fresca, que nutrirá mi pudrición sensata".

Finalmente, incluyó las palabras que su familia mencionó en el comunicado con el que confirmaron su deceso a manera de epitafio: "Y el epitafio que estarán pensando, por favor no una frase almibarada, se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio, no queda nada". Por otro lado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que se organizará un homenaje póstumo al reconocido actor. Este se realizará en el Palacio de Bellas Artes el próximo domingo 28 de noviembre.

"Héctor Bonilla deja un imprescindible legado a las artes escénicas de México. Su talento lo consolidó como primer actor, director y escritor de gran compromiso social y político. En 2019 recibió un emotivo homenaje del INBAL a su trayectoria artística. Estudió en la @ENATOFICIAL. Enviamos nuestras condolencias a su esposa Sofía Álvarez, a sus hijos Sergio, Fernando y Leonor, y comunidad artística. Descanse en paz", publicó este viernes el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

