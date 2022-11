M'Balia, integrante de OV7, se encuentra de fiesta tras contraer matrimonio con su novio Alex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La integrante de OV7, M’Balia celebró su boda con su novio Alex Tinajero, esto luego de que se comprometieran el pasado mes de septiembre, por lo que en menos de dos meses decidieron unirse en una emotiva ceremonia, donde estuvo acompañada de las personas más cercanas a sus vidas compartiéndolo a través de sus redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, donde la hermana de Kalimba difundió dos emotivas instantáneas, en la cuales se le vio con un vestido de novia, mientras que él portaba un traje de color negro, mientras que en otra se les pudo ver bailando, seguido de la frase "Yes I did", causando la felicidades de sus amigos y familiares.

Cabe mencionar que no se sabe si la boda fue el pasado viernes o ya de hace tiempo, sin embargo, ahora se conoce que el grupo OV7 ya se encuentra en Querétaro donde tendrán una presentación, por lo que dichas imágenes no son actuales, así como que no se encuentran de fiesta en estos momento, debido a los compromisos que tienen que cumplir.

Fue en el 2020, cuando M’ Balia se separó de su primer esposo Julián León, por lo que a los pocos meses conoció a Alex Tinajero, un fan de OV7, que seguía a la agrupación desde hace más de 15 años, por lo que con el paso del tiempo formalizaron su relación hasta llegar al altar tal y como hoy sucedió, teniendo el total apoyo de su familia y amigos.

Por último la cantante compartió una imagen en la puso el mensaje en inglés de "Just married", mismo que en español significa "recién casados", al poner el usuario de pareja actual.

