Shock en Televisa: Tras chiste sobre Debanhi Escobar, comediante ahora teme por su vida

Ciudad de México.- La muerte de la joven Debanhi Escobar ha sido una de las más mediáticas en el país pues luego de haber sido reportada como desaparecida el pasado 9 de abril del presente año, se implementó una búsqueda que derivó en su ubicación al fondo de una cisterna perteneciente a un hotel del municipio de Escobedo, en el Estado de Nuevo León, donde ya se había realizado una búsqueda sin éxito.

Pese a que no se ha señalado a ningún posible responsable por este deceso, los padres de la joven continúan exigiendo a las autoridades respuestas. Paralelo a este asunto, el comediante Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, quien es mejor conocido como 'Platanito', hizo un chiste respecto a este deceso, pues en dicha entidad también se vivió una importante sequía por lo que remarcó, era algo irónico que sin tener agua la joven haya muerto en una cisterna.

Este comentario poco atinado le ha valido fuertes críticas no solo por la audiencia, sino también por los padres de la joven quienes han adelantado interpondrán una demanda en su contra. Días después de los hechos, ahora es el comediante el que ha asegurado que tiene temor por su vida y la de su familia pues ha recibido amenazas de muerte pese a haber ofrecido una disculpa pública tanto bajo su personaje como con su verdadera identidad.

"Ya hice mi disculpa pública a los padres de Debanhi, soy comediante, ya también hice mi comunicado en las redes, ahí lo pueden escuchar", aseveró Platanito.

El comediante además dejó claro que después de haber hecho un chiste sobe este lamentable evento, no lo ha estado pasando nada bien; sin embargo, esta no es la primera vez que se vale de la coyuntura nacional para hacer una rutina de comedia, por lo que internautas le recordaron que pese a manejarse con humor negro, hay temas que simplemente no se pueden tocar por el dolor que le causan a la sociedad y sobre todo, a la familia de las víctimas.

No obstante, con una conferencia de prensa el comediante informó que ya había interpuesto una denuncia sobre la persona que lo amenazó de muerte con la intención de proteger tanto su integridad como la de su familia esto "porque una cosa es lo que yo hice y otra cosa es un delito que están cometiendo contra mí y contra mi familia", motivo por el que ahora confía en que tras haber hecho todo lo que está a su alcance, ahora las autoridades lo protejan.

"La verdad es que sí estoy preocupado porque yo no traté de hacerle daño a nadie, simplemente hice un muy mal chiste y lo reconocí. Soy comediante, a veces mis chistes hieren, como lo dije en mi comunicado".

Respecto a lo que sucederá de ahora en adelante con su carrera, Platanito dejó claro que continuará aún con lo sucedido por el chiste que hizo sobre la joven originaria de Nuevo León, pues insistió en denunciar que ahora todo lo que hace en sus rutinas es mal visto, motivo por el que ha optado por seguir como hasta ahora pero ya con un acta ante las autoridades.

