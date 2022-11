Televisa: Entre lágrimas, Ferka denuncia agresión y acusa a Christian Estrada de robarle a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de confirmar su separación de Christian Estrada a mediados de octubre, la actriz de Televisa María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, rompió en llanto a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que denuncia a su expareja de haberle robado a su hijo Leonel, a quien recibieron en 2021. Entre lágrimas, la participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy expresó su desesperación, afirmando que ya iba rumbo a los juzgados con su abogada.

Como se recordará, la exactriz de TV Azteca rompió el silencio en octubre en pleno programa Hoy tras rumores sobre su ruptura del ex de Frida Sofía, confirmando que habían decidido terminar su relación: "Christian y yo estamos separados, fue una decisión que tomamos en pareja. Como todo, se tienen altas y bajas y se tomó una decisión de separarse, ahorita no estamos juntos", dijo entonces, devastada pero en paz con la decisión.

Christian Estrada y Ferka iniciaron su romance en 2020

Y aunque no se sabían los motivos de la ruptura, y hasta se especuló que habría sido por la presunta orientación sexual de Quiroz, fue ella misma quien ventiló a principios de noviembre que la razón habría sido porque sufrió violencia emocional de parte del modelo. Además, comentó que había iniciado un proceso legal para determinar quién se quedará con la custodia de su primogénito, a quien bautizaron hace unos meses.

Instagram @ferk_q

Y hace menos de una hora, Quiroz acudió a sus redes sociales para publicar un video en sus historias de Instagram en el cual acusa al padre de su hijo de haberle robado al menor luego de un encuentro que tenían planeado por la mañana para que él pudiera verlo. "Es sábado, las 2 de la tarde con 24 minutos. Estoy yendo rumbo al Ministerio 59 que es el familiar, de los menores. Estoy con un oficial, con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada Martínez", señaló bastante alterada.

Y agregó cómo sucedió todo, agregando que el supuesto abogado de Estrada la habría agredido físicamente y tiene pruebas: "Me encontré con él para que viera a su hijo porque siempre da declaraciones que le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver. Me cité con él a las 10 am en el Ihop de City Shops de la Del Valle y me planteó una emboscada con un falso abogado donde el abogado, que se que se llama Alan, me agredió físicamente. Hay videos de la plaza, tengo testigos, hubo varias mujeres presentes".

Señaló que su expareja no ha querido devolverle al pequeño: "Llamé a dos patrullas; el señor Christian Estrada no ha querido darme a mi hijo, llegó con un agente del Ministerio que conmigo no se identificó, solo habló con los policías. Como saben, siempre he estado muy libre y transparente con ese tema. Solo quiero que esto quede como antecedente porque aquí está mi carriola sin mi hijo", dijo entre lágrimas. "No me lo quiere dar", finalizó. El video también fue retomado por la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, en Twitter.

Fuente: Tribuna