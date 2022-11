Tras 25 años de relación, la esposa de Omar Chaparro hace inesperada revelación del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Omar Chaparro y esposa, a quien cariñosamente nombraba como 'La Mojarrita', en el programa nocturno No manches, en meses anteriores cumplieron 25 años de matrimonio y aunque en los años han pasado por situaciones difíciles, la pareja del histrión sorprendió a sus miles de seguidores tras enviarle un curioso 'recadito' al protagonista de Como caído del cielo y ¿Cómo es él?

Como muchos sabrán, este sábado, 26 de noviembre, Omar Chaparro se encuentra celebrando su cumpleaños número 48, hecho que por obviedad, no pasó por desapercibido para Lucy (la esposa del conductor de ¿Quién es la máscara?) por lo que no dudó en desearle feliz cumpleaños a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde expresó el gran amor que siente por el actor, así como lo orgullosa que está por la manera en la que ha afrontado todas las adversidades que la vida le ha puesto.

Hoy cumple años mi mejor amigo, mi cómplice, mi socio, mi coach, mi novio, el papá de la pandilla, el amor de mi vida. Felicidades guapo, estoy orgullosa de todo lo que eres, lo que enfrentas, lo que aprendes, lo que nos cuidas, amo tu magia, tu espontaneidad, tu energía, tus omereadas y tu entrega", declaró la también influencer.

Lucy felicita a Omar Chaparro por su cumpleaños

Créditos: Instagram @lucychaparro

Como era de esperarse, varios famosos reaccionaron a la publicación de Lucy e incluso aprovecharon la ocasión para llenar de mensajes positivos a Omar, entre ellos se puede mencionar a Alessandra Rosaldo, quien escribió: "Feliz, feliz, feliz cumpleaños, padrino queridísimo Omar Chaparro. Pásala divino". Otra famosa que comentó fue Maite Perroni, quien escribió: "Felicidades Omar Chaparro, pásale increíble".

Cabe señalar que este mensaje no pasó desapercibido para el actor de Compadres, No manches Frida, Todas caen y Los Rodríguez y el más allá, Un gallo con muchos huevos, Marcianos vs Mexicanos, Right of love, quien correspondió a Lucy con las siguientes palabras: "Muñeca mía, tus palabras me llenan, empujan hacía adelante y me dan certeza. Te amo preciosa", declaró el también cantante.

Parece ser que este año marca una nueva etapa en la vida de Omar Chaparro, quien en el 2021 declaró que tras la pandemia por Covid-19 perdió varias oportunidades laborales, lo que derivó en una gran depresión en su vida. Afortunadamente, el comediante recibió terapia y se enfocó en tener una vida con hábitos más saludables, lo que lo ayudó a controlar este trastorno y a regresar a la pantalla grande junto a Mauricio Ochmann el pasado mes de febrero.

