Tras haber sufrido violencia doméstica, afamada cantante hace inesperada revelación

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Usualmente, las personas están acostumbradas a vislumbrar el lado glamuroso de las celebridades; sin embargo, la realidad es que, la mayor parte de veces se han visto obligadas a vivir momentos realmente duros, algunas de ellas han tenido que enfrentarse a cosas realmente turbias desde la infancia, hecho que termina marcándolos por el resto de sus vidas, tal y como le sucedió a esta cantante.

Mariah Carey es una afamada celebridad estadounidense debido a su prodigiosa voz, así como hace más de una década fue considerada como una de las mujeres más envidiadas de Latinoamérica, ya que mantuvo un tórrido romance con el cantante, Luis Miguel, quien es un símbolo musical entre la población de habla hispana y, quien también es conocido por la dura infancia que tuvo que vivir a manos de su padre, Luis Rey.

Sin embargo, más allá de todo el esplendor, Mariah Carey vivió duros momentos en su infancia, debido a que su hermano mayor, Morgan Carey, intentó lastimar a su madre, hecho que provocó que la intérprete llamase a la policía para denunciar los hechos, hecho que la ganadora del Grammy relató en sus memorias publicadas en el 2020: El significado de Mariah Carey. Mientras que en otro relato reveló que su hermana la drogó con Valium cuando solo tenía 12 años y luego la dejó a solas con uno de sus novios.

Fue debido a esta serie de eventos dolorosos que la intérprete de temas como Fantasy, Always Be My Baby, A Holy Night, We Belong Together y Hero, adora la Navidad, hecho que reveló el pasado viernes, 25 de noviembre, cuando respondió a una entrevista para la revista W, donde declaró que fue debido a su trágica infancia que ama esta temporada del año: "Cuando creces con una vida desordenada y luego eres capaz de tener esta transformación en la que puedes hacer de tu vida lo que quieres que sea. Eso es alegría para mí", declaró la famosa.

La exesposa de Tommy Mottola aseguró que asumió el papel de 'la reina de la Navidad' porque es una temporada que genuinamente la hace feliz, algo que no siempre fue así, por lo que también quiere que sus hijos se sientan ilusionados con esta época del año: "Por eso quiero que mis hijos tengan todo lo que puedan tener. Quiero que sean capaces de entender que pueden ser lo que quieran ser", declaró.

Fuentes: Tribuna