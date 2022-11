Tras luchar contra una terrible enfermedad, querida estrella de la música pierde la vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este mes de noviembre se ha caracterizado por que varias estrellas, tanto estadounidenses como mexicanas han perdido la vida. Entre ellas se puede mencionar Irene Cara, Héctor Bonilla, Arturo Martínez (voz del doctor Simi), así como también el pasado viernes, 25 de noviembre, se sumó a al lista Charles Koppelman, una notable figura de la música estadounidense.

Koppelman era principalmente conocido por ser un afamado ejecutivo de la industria de la música en Estados Unidos; él estuvo involucrado en EMI Records, al igual que en las compañías Martha Stewart y Steve Madden, pero lamentablemente, terminó por perder la vida el día de ayer, a la edad de 82 años. La noticia fue dada por su hijo, Brian Koppelman, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde envió un doloroso mensaje:

Lo único que importa es cuánto lo amaba (a Charles Koppelman). Y cuánto me enseñó sobre cada cosa que importa. Vivió exactamente la vida que quería vivir. Y pasó sus últimos días rodeado de los que más amaba. Papá, gracias

Brian no fue el único que le dedicó un mensaje a Charles, ya que, su hija, Jenny, utilizó su cuenta de Facebook y de Instagram, para dedicarle unas bellas palabras a su progenitor: "Con gran pesar en el corazón, queremos compartir que nuestro amado padre, pop-pop y mejor amigo Charles Koppelman falleció pacíficamente hoy rodeado de toda su familia. Su presencia más grande que la vida estará con nosotros siempre", declaró la heredera del autor musical. Según información exclusiva del medio Page Six, Charles perdió la vida después de padecer una larga enfermedad, aunque no especificaron cuáles eran las dolencias que lo aquejaban.

Fotografía de Charles Koppelman

Charles Koppelman nació en el ceno de una familia judía, en el año 1940, misma que ya había tenido antecedentes exitosos en el mundo empresarial, ya que, su tío Morris Koppelman contaba con la patente del cartón para los huevos; sin embargo, el camino de Charles era diferente, ya que, el joven buscaba debutar en la música. Años después, el ejecutivo se unió al a banda The Ivy Three, quienes ingresaron al top 10 con la canción Yogi, misma que estaba inspirada en la caricatura de Hanna-Barbera.

Koppelman tuvo un breve ingreso a la compañía Columbia Music, pero después de unos años, el empresario fundó Koppelman/Rubin Associates, gracias a la ayuda de su tío, donde lanzaron a la banda The Loin Spoonful, así como a Little Bits of Sound, quienes se caracterizaron por tener música psicodélicos; así fue como, poco a poco, Charles logró ascender en el mundo de la música hasta convertirse en la figura influyente que es hoy en día.

Fuentes: Tribuna