Tras ser expulsado de '¿Quién es la Máscara?', Adrián Uribe le manda 'recadito' a Omar Chaparro

Ciudad de México.- Luego de haber sufrido una tremenda decepción con el fracaso de la selección mexicana en Qatar 2022 y después de haber sido expulsado de ¿Quién es la Máscara?, Adrián Uribe no se quedó callado y le mandó tremendo 'recadito' al presentador del reality de talentos de Televisa, Omar Chaparro. ¿Quieres enterarte de qué le dijo? Entonces, no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras.

Como algunos sabrán, Adrián Uribe y Omar Chaparro son grandes amigos, esto a pesar de que el público no paraba de compararlos cuando el actor del 'Vítor' sustituyó al protagonista de Como caído del cielo durante la tercera presentación de ¿Quién es la Máscara?, a pesar de este dato, los más de 3,4 millones de seguidores del histrión de Infelices para siempre se paralizaron al leer las líneas que le escribió a su amigo.

Fotografía de Adrián Uribe y Omar Chaparro

Créditos: Instagram @adrianuribe

Resulta ser que este sábado, 26 de noviembre, es el cumpleaños número 48 de Omar Chaparro, por lo que Uribe tomó unos minutos de su tiempo para enviarle un conmovedor mensaje en el que le deseaba lo mejor durante esta nueva vuelta al sol, así como también le expresó la gran admiración que siente por él: "Feliz cumple amigo mío. Omar Chaparro, qué vengan muchos años más llenos de bendiciones. Te quiero y te admiro. Eres grande amigo no lo olvides (Y no me refiero a tu edad)", aclaró el conductor de Noche pero sin sueño.

Por su parte, el actor de películas como Todas caen, No manches Frida y Kung Fu Panda (donde prestó su vida a Po) demostró el gran cariño que siente hacía su amigo y le correspondió con un breve, pero igualmente fraternal mensaje: "Te quiero amigo. Mil gracias por aguantarte todos estos años", por su parte, Omar Chaparro compartió algunas historias en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó entrever que había celebrado su cumpleaños haciendo ejercicio pasándola con sus amigos.

Adrián Uribe felicita a Omar Chaparro

Créditos: Instagram @adrianuribe

Cabe señalar que, aunque Adrián Uribe y hasta la esposa del actor, Lucy Chaparro, le dedicaron algunas publicaciones para celebrar las 48 vueltas al sol de Omar, la realidad es que le propio cantante dejó en claro que, probablemente no podría leerlas, ya que, este día estaría desconectado de redes sociales, a pesar de dicha advertencia, parece que esto no impidió que estuviera al pendiente de lo que sus seres queridos le escribían.

Fuentes: Tribuna, Instagram @adrianuribe