¿A la cárcel? Polémico conductor de Televisa alarma por broma pesada en el Mundial de Qatar 2022

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien estuvo más de 20 años en Televisa y en 2017 los traicionó con TV Azteca para después volver a la televisora de San Ángel, enciende alarmas por las bromas pesadas que ha hecho en el Mundial de Qatar 2022, a donde acudió como parte del equipo de TUDN (antes Televisa Deportes). Se trata del irreverente Facundo, quien no ha parado de provocar polémica en ese país del Medio Oriente, por lo que usuarios están preocupados de que pueda pisar la cárcel.

Cabe mencionar que no sería la primera vez que el presentador es arrestado por sus bromas, ya que su sentido del humor muchas veces ha cruzad los límites permitidos en los países a los que viaja. Facundo ya ha pisado la cárcel varias veces, una vez en Cuba por una broma que fue inaceptable para autoridades de ese país. También cubriendo el Mundial del 2006, que tuvo lugar en Alemania, fue detenido y obligado a pagar una multa, que internautas afirman se podría repetir si no respeta las reglas de Qatar.

"Nos llevaron al 'tambo', pagamos una multa como de 280 euros (cerca de 4 mil pesos) por cosas que estábamos haciendo en la calle", señaló el conductor de famosos programas como Toma Libre, Incógnito y Turnocturno. Lo que sucedió fue que se disfrazó de indigente y empezó a hacerle bromas a los habitantes de la ciudad de Munich, pues en ese país europeo están prohibidos los indigentes en las calles.

Y ahora que abandonó TV Azteca luego de no poder replicar el éxito que tuvo en la competencia, Facundo regresó a Televisa donde ha continuado con sus bromas pesadas. Sus polémicas ideas han puesto nerviosos a usuarios pues afirman que estas podrían llevarlo a romper la ley en Qatar, el cual es bastante estricto con sus normas. Una de las primeras publicaciones que desató alarma fue cuando apareció recorriendo las calles de Doha en una 'alfombra mágica', al estilo del personaje de Disney 'Aladdin'.

Usuarios no han dejado de advertirle que tenga cuidado con las autoridades en ese país del Medio Oriente pues le recordaron que hay cero tolerancia para los que rompan las leyes. "Facundo me cae tan bien pero sÍ me da un chin... de miedo que termine ante la ley", "esperemos que no haga nada ilegal", "aguas, que no te vayan a arrestar", "me encanta el Facundo irreverente pero a ver si no acaba en el bote", señalaron algunos internautas.

Y días después, en medio de las pesadas bromas que le ha estado jugando a varios turistas en Qatar, el conductor hizo alusión a estos comentarios, burlándose de que sus irreverencias lo podrían hacer pisar la cárcel: "Pues valió ma... Estoy haciendo este último video por si me procesan y me quedo aquí en Qatar porque… ¡se puso bueno el desm...!", mencionó. Cabe recordar que el Gobierno de Qatar es muy estricto con sus leyes y reglas, las cuales incluyen el beber alcohol en lugares prohibidos, uso de libros religiosos, código de vestimenta, muestras de afecto en la vía pública e incluso hablar en público de la orientación sexual.

