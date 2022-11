Abusó de cirugías: Tras amorío con su jefe en Televisa y 2 divorcios, protagonista aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien tiene 18 años retirada de Televisa luego de abandonar México, regresa al país y desata críticas por presuntamente abusar de cirugías y lucir irreconocible. Se trata de Kate del Castillo, quien acaparó titulares porque su padre, el primer actor Eric del Castillo no la reconoció luego de que llegara de sorpresa a verlo junto a su madre Kate Trillo en un restaurante de la CDMX.

Como se recordará, la actriz empezó su carrera de a mano de la televisora de San Ángel y estelarizó melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel. Luego de un romance con el dueño de Televisa Emilio Azcárraga, el cual fracasó, Kate decidió mudarse a Estados Unidos en busca de otras oportunidades de trabajo, logrando unirse a las filas de Telemundo.

La protagonista de la narcoserie La Reina del Sur en Telemundo, quien se divorció en dos ocasiones y actualmente tiene una relación estable con el fotógrafo Edgar Bahena, ha causado controversia luego de que llegara de sorpresa a un restaurante en la CDMX a donde acudió su hermana Verónica del Castillo con sus padres, el primer actor Eric del Castillo y Kate Trillo. La actriz se escondió detrás de un mesero y al verlos, ambos reaccionaron muy felices, sin embargo, encendió alarmas que don Eric no la reconoció.

"¿Quién es?", le preguntó a Verónica mientras su esposa abrazaba a Kate. "Es tu hija", le respondió y apenas viéndola fíjamente descubrió que sí era la actriz. Y aunque se empezó a especular que el histrión podría tener algún problema de memoria por su edad, usuarios inundaron las redes con la que creen sería la razón de no haberla reconocido: el presunto abuso de bótox y cirugías de la artista de 50 años, quien ha tenido un drástico cambio en los últimos años.

En declaraciones para Chisme No Like, retomadas en redes del programa Hoy, Verónica habló al respecto y aclaró el motivo de que su padre no la reconociera. La conductora fue contundente y afirmó que el actor que actualmente participa en el melodrama Mi Secreto está perfectamente bien de salud y todo fue una simple confusión: "Mi papá está perfecto de salud, si no, no podría estar grabando su novela. Kate me dijo 'acabo de aterrizar en México, ayúdame, porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos'", dijo.

Y agregó: "Cuando llegaron, mi hermana se ocultó detrás de un mesero y salió. Ni mi mamá ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban", manifestó. Además, señaló que su padre es muy despistado, motivo que pudo contribuir a que no supiera quién era inicialmente: "Bueno, mi papá de por sí es despistado". Por su parte, Kate no ha hablado al respecto ni ha respondido a críticas, sin embargo, publicó una fotografía con sus padres y escribió orgullosa en la descripción: "Hace unos días... familia".

