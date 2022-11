Adiós 'Hoy': Exactriz de TV Azteca deja Televisa y firma con Telemundo para 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Solo faltan algunas semanas para que dé inicio la tercera temporada de La Casa de los Famosos y en las redes sociales cada vez surgen más nombres de posibles participantes. Hace algunas horas salió a la luz que una famosa exactriz de TV Azteca podría renunciar a su lugar en las filas de Televisa, a donde se integró desde 2020, y firmaría con Telemundo para formar parte de este polémico reality.

Se trata de María Fernanda Quiroz, que es mejor conocida en el mundo del espectáculo como Ferka. La mexicana saltó a la fama luego de participar en diversos programas del Ajusco como La vida es una canción y telenovelas como Montecristo, Se busca un hombre, Pasión morena, Quererte así, Destino y Las Bravo. Además realizó las series Un día cualquiera, Rosario Tijeras y Lucho en familia, además de que también participó en el reality La Isla.

Sin embargo, desde el 2020 se incorporó a la televisora de San Ángel para participar en el reality Guerreros 2020 donde conoció a su exprometido y padre de su primer hijo Christian Estrada. Este años ellos se unieron como pareja al reality de Canal 5 Inseparables: Amor al límite ganando el primer lugar antes de su polémico truene y actualmente la intérprete forma parte de Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de Jorge Losa.

Este fin de semana Ferka logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que denunció mediante redes que Christian se había llevado a su bebé de forma ilegal luego de acordar verse en una plaza comercial para la convivencia del menor. Tras vivir momentos de terror al ser separada de su hijo, ahora la también conductora fue acusada de 'armar' este escándalo porque quiere foco ya que estaría a punto de unirse a LCDLF 3.

Así lo dio a conocer la periodista Chamonic a través de su cuenta de Instagram: "Varias personas han comentado que esto fue planeado yo no creo que se preste a esto… pero todo puede ser ya que según me dicen ella entrará a la tercera temporada de La Casa de los Famosos". Hasta el momento Ferka no ha confirmado su llegada a este reality de Telemundo, donde ella ya trabajó hace años en la serie Señora Acero. Hay que recordar que Estrada iba a ser parte de la primera edición de este proyecto pero quedó fuera a solo unas horas de comenzar el encierro.

