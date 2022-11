Adiós Televisa: Tras 17 años en TV Azteca y ser sacada del clóset, actriz traiciona a 'Hoy' con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien en 2020 se unió a las filas de Televisa luego de haber trabajado alrededor de 17 años en la competencia TV Azteca, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este domingo 27 de noviembre apareció en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata de la controversial María Fernanda Quiroz, o también Ferka, quien este fin de semana anunció que Christian Estrada le había quitado a su hijo Leonel de forma ilegal.

Antes de ingresar a San Ángel en la pandemia, la también conductora se dio a conocer en la televisora del Ajusco donde hizo su debut con el melodrama Montecristo y luego realizó otras telenovelas como Se busca un hombre (2007), Pasión morena (2009), Quererte así (2012), Destino (2013) y Las Bravo (2014) fue la última. También fue concursante en dos ocasiones en el reality La Isla y fue invitada especial del matutino VLA.

Sin embargo, en 2020 Ferka sorprendió al cambiarse de televisora por primera vez y debutó en Televisa siendo parte de Guerreros 2020, el exitoso reality que produjo la fallecida Magda Rodríguez. Luego intentó unirse a la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy con su expareja pero no lo consiguieron, aunque este 2022 sí se les pudo ver juntos en Inseparables: Amor al límite, reality donde se llevaron el primer lugar.

Fuente: Internet

Lastimosamente este fin de semana la mexicana de 36 años se apoderó de la atención de la prensa debido a que denunció que Christian se había llevado a su bebé de forma ilegal luego de acordar verse en una plaza comercial para la convivencia del menor. Por fortuna, Ferka ya pudo recuperar a Leonel y luego de vivir una "pesadilla", según sus propias palabras, hace algunas horas se entrevistó con reporteros de VLA: Fin de semana para hablar al respecto.

Las cosas se complicaron lamentablemente el padre de mi hijo procedió mal. Entonces las cuestiones procederán por oficio, pero gracias a Dios mi hijo ya está en casa", relató a las afueras del MP de la Fiscalía de delitos a menores de edad.

La actual concursante de LEBEH, quien fue sacada del clóset y es que en TVNotas reportaron que sentía atracción por las mujeres, explicó que vivió momentos de terror luego de ser separada de su hijo, por lo que incluso hasta se desvaneció: "Me puse mal, me tomé un refresco y me desvanecí, me empezaron a atender, no sé un choque nervioso, se bajó la presión, no sentía mis extremidades, se me cruzaron los brazos y nada, terminar con esta pesadilla". Ferka admitió que no se encontraba bien y no quiso dar detalles de cómo va proceder en contra de Christian.

Mi salud y la seguridad de mi hijo, ustedes van a ver que hay muchas cosas arriba (redes), yo creo mucho en la justicia divina, porque él me cuida muchísimo, es lo único que les puedo decir".

Fuente: Tribuna