Conmoción en la corona: Exhiben lo que la Reina Isabel II pensaba en realidad de Meghan Markle

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Es bien sabido que la escandalosa salida del Príncipe Harry y Meghan Markle, de la familia real británica, dejó una evidente grieta entre ambos bandos, al grado en el que la actriz de Suits, se ha convertido en una figura controvertida para el público de Inglaterra, debido a las explosivas declaraciones que ésta ha hecho con respecto a su familia política; sin embargo, poco se supo de los verdaderos pensamientos que la monarca tenía.

Como muchos recordarán, en el año 2020, Markle y Harry brindaron una entrevista para Oprah Winfrey, en la que la celebridad de Deal Or No Deal reveló que, durante su estancia como un miembro más de la familia real, fue víctima de racismo por parte de dos personas, quienes la cuestionaron por lo oscura que podría salir la piel de su hijo Archie. Si bien, Meghan no reveló de quiénes se trataba, los medios sospechan que pudo tratarse de Carlos III y su esposa, Camilla Parker Bowles.

También se sabe que el acoso del que Meghan fue víctima, por parte de la prensa británica fue tal, que incluso llegó a pensar en quitarse la vida, pero su esposo, Harry Windsor, fue quien la ayudó a salir de ese "oscuro lugar" y le recomendó una terapeuta que la ayudó a sobrellevar toda la presión que, pertenecer a la familia más importante de Inglaterra, podría traer en los hombros de la intérprete de 'Rachel Zane'.

Meghan Markle e Isabel II conviviendo

Por su parte, la Reina Elizabeth II, resaltó por no brindar ninguna opinión pública con respecto a las declaraciones de su nieta política, hecho que se habría llevado a la tumba, de no ser por la biografía escrita por Gyles Brandreth, Elizabeth: An Intimate Portrait, donde reveló lo que realmente pensaba la soberana y parece ser que, en realidad en ningún momento llegó a expresarse mal de la actriz, sino por el contrario: "le preocupaba que, quizás, Harry estuviera un poco demasiado enamorado de su nueva novia, Meghan Markle", se lee en el libro.

Meghan Markle presenta a su hijo Archie con Isabel II

Según el texto, Isabel II habría estado encantada con la llegada de Markle a la familia, motivo por el que llegó a permitir que la actriz se posara cerca de ella en diferentes ocasiones públicas: "A ella le gustaba Meghan y se lo dijo a mucha gente. E hizo todo lo posible para que su futura nieta política se sintiera bienvenida. Puedo decirles, porque sé esto, que la Reina siempre estuvo más preocupada por el bienestar de Harry que por esta 'tontería televisiva', es decir, tanto la entrevista de Oprah Winfrey, que causó tanta controversia", aseguró Gyles.

Fuentes: Tribuna