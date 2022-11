Enfermo y en asilo: Tras sobredosis, galán de Televisa acaba sin dinero y abandonado por sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse que había sufrido una sobredosis de cocaína que lo llevó al hospital en medio de su lucha contra terribles padecimientos de salud, reportan que un hijo del histrión de Televisa habría querido abandonarlo en un asilo. Se trata de Andrés García, quien lleva meses enfermo y bajo el único cuidado de su esposa Margarita Portillo, ya que ambos afirman que sus hijos lo abandonaron en este momento tan delicado, pues padece cirrosis hepática y más complicaciones.

Como se recordará, el actor de telenovelas de Televisa como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar fue encontrado tirado e inconsciente en su casa, ubicada en una playa de Acapulco, hace unos días, pues su esposa Margarita Portillo aseguró que en un arranque emocional él se quiso ir a vivir solo. Al atenderlo los médicos, determinaron que habría sufrido una sobredosis, lo que encendió las alarmas y provocó que el actor quedara conectado a un tanque de oxígeno para salvarle la vida.

Andrés García en 'Mujeres engañadas'

Debido a que la salud del actor de 81 años cada vez se deteriora más, las peleas por la herencia han estado a la orden del día. Hace unos días una revista reportó que presuntamente su última esposa Margarita buscaría quedarse con todo, información que ella y más allegados desmintieron, sin embargo, el hijo del actor Leonardo García arremetió contra ella afirmando que no lo dejaba verlo y no le daba información sobre su salud, lo que ella desmintió, además de que el propio Andrés lo hizo pedazos asegurando que nunca estuvo para él.

Él es el que nunca ha ayudado en nada. Lo único que ha venido es a estar de gorrón, no ha pagado la comida ante nadie, no ha dado ni un peso", dijo el actor con voz entrecortada y fatigada hace unos días.

Andrés García ha tenido serios problemas de salud

En una entrevista para Venga la Alegría, matutino de TV Azteca, Margarita se defendió luego de que Leonardo señalara que ella no lo estaba cuidando correctamente. La esposa de don Andrés estalló, afirmando que estaría enojado por la herencia del actor: "A Leonardo no sé qué le molesta porque todavía está aquí y su papá puede hacer con lo que tiene un papalote, no sé por qué está reclamando cuando su papá todavía está aquí", manifestó.

Asimismo, Portillo aclaró que ella sí sabe todo sobre el testamento de su esposo: "Yo sí lo sé, Leonardo no lo sabe. Aparte Andrés ya vendió El Castillo y está recibiendo su dinero mensualmente, eso le da cierta tranquilidad, bueno mucha tranquilidad". Posteriormente, mencionó que las decisiones del actor sobre lo que pasará con su dinero y bienes dejará en shock a muchos: "Yo pienso que el testamento no se tiene que estar hablando y será sorpresa para algunos, va a ser sorpresa", dijo.

Andrés García y su hijo Leonardo

No obstante, la confesión más fuerte que ella dio fue que la intención de Leonardo cuando su padre empezó a tener problemas de salud cada vez más serios fue mandarlo a un asilo. Esto después de que el histrión declarara que no tenía contacto con sus tres hijos y que lo habrían abandonado: "Lo que proponía Leonardo era internar a su papá como en un asilo algo así, entonces lo mandé al caraj... y le dije: 'olvídalo, yo me voy a quedar a cuidar a tu papá, eso no va a suceder'", comentó Portillo.

Finalmente, la esposa de don Andrés enfatizó que Leonardo no tendría ninguna intención de cuidar a su progenitor y que incluso cuestionó que lo llamaran a él y no a su hermano mayor, Andrés García Jr.: "Rosita tiene un texto por WhatsApp donde le dice pues que venga a ver a su papá, que se ocupe en algo y la respuesta de él fue que ¿por qué el?, que por qué no le hablaban a su hermano", finalizó.

