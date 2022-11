Horóscopos de Mhoni Vidente: Esto le depara a tu signo este domingo 27 de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si te sientes algo perdido o bien no entiendes porqué te están ocurriendo cosas que afectan tu vida en aspectos como la salud, el dinero, el amor o muchas otras más, la astróloga Mhoni Vidente te ayuda a entender cada uno de estos tópicos con predicciones que te ayudarán a tomar ‘cartas en el asunto’ y con ello, modificar lo que el Universo le tiene deparado a tu destino, así que toma nota y mucha suerte.

Aries

La popularidad es algo que últimamente te ha perseguido y a todos nos gusta disfrutar de esta atención extra. Úsala a tu favor y destaca en todos los aspectos que te rodean, en especial en el trabajo porque querido Aries, se avecina una buena racha que claro está, también beneficiará tus finanzas personales. Solo recuerda no perder el piso, podrías sufrir una caída bastante dolorosa.

Tauro

Estas muy introspectivo y eso no es malo, pues analizar desde tus sentimientos hasta la manera en la que buscas manejar tu futuro te ayudará a tomar desiciones acertadas. Solo recuerda que para tener fortuna será necesario que analices todo con la cabeza más que con el corazón. Solo recuerda no pensar de más, pues tu salud podría al final cobrarte factura.

Géminis

Vaya que el próximo cambio de mes y hasta de temporada ha afectado tu manera de manejar la intimidad. Está bien 'echar a volar' la imaginación, pero recuerda que no todo se basa en el placer físico, también analiza si es necesario involucrar sentimientos y hasta animarte a dar el paso con esa persona especial, Podrías sorprenderte con la respuesta favorable que recibas.

Cáncer

Si estas pensando en cerrar tratos relacionados a los negocios, en el trabajo o hasta con tu familia, es momento de hacerlo pues el Universo te favorece. Usa esta energía extra a tu favor y además busca que tu carera profesional tenga un giro relevante. Ahora que si se involucra la firma de un contrato, ya sea por una transacción importante como la compra de una casa, carro o cualquier otro objeto material, no lo pienses y anímate, todo saldrá a tu favor.

Leo

Ya disfrutaste de la fiesta y hasta de algún exceso, ahora toca el turno de escuchar a tu cuerpo y enfocarte en hacer algún deporte que te ayude a regresar a ese balance que, si no encuentras, afectará tu salud, específicamente tu talla. Piensa que no necesitas un deporte de alto impacto, con que dediques un rato a caminar y hasta de acompañante de tus mascotas o amigos, será bastante benéfico.

Virgo

El amor te sonríe y si estás en pareja, ambos descubrirán cosas nuevas que sin lugar a dudas fortaleza el vinculo entre los dos. Pero si lo que quieres es pon fin hallar a tu 'otra mitad', abre bien los ojos pues una persona te envía señales y tu simplemente no las has querido descifrar. El dinero también aparece en tu signo y en efecto, las deudas están por irse de una vez por todas, solo no despilfarres, tampoco es bueno confiarse.

Libra

Hoy tienes una oportunidad importante en puerta, se te presentará en forma de crecimiento profesional, amorosa o de negocio; incluso, estas esperando por algo, no lo dudes y acéptalo. Los conflictos que has tenido en este año desechalos, no sirve el rencor y verás que dejando de lado todo lo malo te ayudará a florecer en todos los aspectos.

Escorpión

El Universo sin duda mueve tu energía y por ello es que estás con ánimo de hacer diferentes cosas, ya sea limpieza en casa, buscar lugares nuevos, reencontrarte con personas del pasado o hasta atreverte a por fin buscar crecimiento. Si no te animas a hacerlo ahora, no encontrarás un mejor momento, piensa que si aprovechas la energía todo saldrá a pedir de boca.

Sagitario

Toma los cambios con paciencia, atrévete a hacer eso que siempre quisiste hacer, incluso este es el momento perfecto pata comprar eso que siempre quisiste tener. El negocio que estas emprendiendo es tu fortaleza y te ayudará a despejar todo lo malo que te rodea. Ojo, no olvides que no estás solo(a), apóyate en los tuyos que serán de gran utilidad en los siguientes días

Capricornio

Ser algo egocéntrico de vez en cuando no está mal pero tampoco abuses, podrás alejar a los que ahora están a tu lado apoyándote. Tienes que tratabas más enes humilde, pues recuerda que si bien nadie es indispensable, hay momentos en donde tenemos que reconocer que no podemos solos. No es el momento adecuado para que cambies de trabajo, tu situación financiera podría sentirlo.

Acuario

Es el momento perfecto para pensar en hacer un cambio espiritual, no es que debas cambiar tus creencias, sino renovar las que tienes, darte un espacio para meditar y encontrar equilibro. Visita un nuevo sitio, ya sea solo o con quien más tengas afinidad, verás que la paz que buscas es fácil de hallar si cedes un poquito.

Piscis

En casa hay cambios muy importantes y puede que esto te asuste. Recuerda que para que lleguen cosas mejores hay que afrontar este proceso de transición. Posiblemente es momento de darle una pausa a tu rutina y buscar experiencias nuevas, esto te ayudará a abrirle la puerta al trabajo, al amor y claro, también al dinero.

