Niurka filtra FOTOS de su reunión con Kate del Castillo tras confesar que está enamorada de ella

Ciudad de México.- Una vez más la controversial Niurka Marcos logró apoderarse de la atención en las redes sociales pues hace algunas horas publicó una serie de fotografías en las que muestra que por fin se pudo reunir con la actriz mexicana Kate del Castillo, a quien hace 1 año le declaró su amor. Como se recordará, la vedette cubana ha estado en el 'ojo del huracán' en las últimas semanas tras confirmar su separación de Juan Vidal.

Y es que la llamada 'Mujer escándalo' ha sido muy tajante al señalar que su relación con el exparticipante de La Casa de los Famosos fue muy mala e incluso hasta lo ha tachado de ser un "imbécil" pese a que hace solo unas semanas anunciaron su compromiso: "Fue extraordinariamente impresionante vivir una experiencia que yo estaba conviviendo con una persona con narcicismo en tercer grado".

Sin embargo, Niurka ya se está recuperando de este trago amargo y hace varias horas pasó un fenomenal momento pues se pudo encontrar con su 'crush' del espectáculo mexicano: Kate del Castillo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la exactriz de TV Azteca y Televisa publicó una serie de instantáneas en las que aparece posando al lado de la guapa protagonista de La Reina del Sur y otras exitosas series.

Las imágenes de 'Mamá Niu' con la hija de don Eric del Castillo de inmediato le dieron la vuelta al Internet pues todos sus seguidores y fans no se olvidan de que alguna vez admitió que le gustaría tener un amorío con ella. Sí, el año pasado la también bailarina declaró que aunque seguía siendo heterosexual no descartaba la posibilidad de enamorarse de otra mujer y confesó que a la primera mexicana que buscaría sería a Kate.

Todavía no me gustan las mujeres, pero si algún día me da por hacer eso elegiría a Angelina Jolie. De mexicanas a Kate del Castillo... te amo mi Kate", exclamó en una entrevista con diversos medios.