¿Qué fue de Joana Benedek? Tras 10 años retirada, la villana de Televisa llega irreconocible a 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa villana de telenovelas Joana Benedek reaparece en redes del programa Hoy tras 10 años retirada de los foros de Televisa. Y es que la actriz de 50 años, nacida en Rumania, decidió abandonar la fama en el 2012 y dedicarse a la espiritualidad, la sanación y diversos temas de bienestar. Su llegada a México a finales de los 90's revolucionó la pantalla chica y muchos la recuerdan por su papel de antagonista en importantes melodramas de la televisora de San Ángel.

Joana alcanzó la fama a finales de los años 90 y principios de los 2000 participando en telenovelas inolvidables como Mujeres engañadas, Amigas y rivales, Mi gorda bella, Barrera de amor y Dos hogares, la última en la que actuó. La malvada villana decidió alejarse de la televisión para enfocarse en sus estudios espirituales y en dar charlas motivacionales. Actualmente, luce muy guapa, aunque irreconocible a sus papeles hace más de 20 años.

Joana Benedek en 'Amigas y rivales'

Aunque a través de los años siguió activa en redes sociales y en contacto con sus fanáticos, por eso pudieron ver que aún con el paso de los años conserva su belleza intacta, Joana no había aparecido en eventos públicos y se ausentó totalmente de la ficción, dando un paso atrás a su reconocida carrera actoral. En 2019, otorgó una entrevista al programa Intrusos, donde reveló porqué se alejó de las telenovelas y porqué decidió no convertirse en madre.

"Yo sentí la necesidad en el 2012 de retirarme, de airearme, de irme. Me fui unos años. Estuve en Europa. Estudié de todo lo que te puedes imaginar. 'Healing', energía universal a través de chakras, reiki", señaló. Y sobre su decisión de no tener hijos, declaración que fue retomada en redes del matutino Hoy, dijo que solo en México le preguntaban del tema, pues en Europa no era algo esperado de la sociedad convertirse en madre.

Twitter @programa_hoy

"Provengo de una familia europea, en Europa tener hijos es una opción, en Europa tener hijos no es una obligación, no es que te cases y todos te pregunte para cuándo los hijos", expresó. Por otro lado, cabe recordar que el pasado 4 de noviembre la actriz reapareció en portales de espectáculos pues contrajo nupcias con su pareja Javier Vargas, con quien llevaba ya más de un año de relación. Aunque Benedek sigue retirada, no descartaría volver, por lo que pronto podríamos verla de nuevo en Televisa.

Joana Benedek se casó a principios de este mes

