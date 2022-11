Se volvió hombre: Tras dejar TV Azteca, actriz de Televisa estremece 'Hoy' al hacer esto en Qatar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras revelarse que habría viajado a Qatar para el Mundial 2022 y que el viaje lo habría pagado ella por una presunta crisis en Televisa, una querida actriz y presentadora aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Mariazel, quien empezó su carrera en la competencia TV Azteca pero lleva más de 12 años en las filas de San Ángel, donde se ha vuelto de las consentidas de la pantalla chica.

Como se recordará, Mariazel debutó en el Ajusco en capítulos del unitario Lo que callamos las mujeres, además de interpretar papeles secundarios en telenovelas como Machos y Los Sánchez. En 2010 optó por cambiarse a fue a Televisa y el año pasado se volvió pareja de su compañero en Me Caigo de Risa Yurem Rojas en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy del programa Hoy. Este 2022 volvieron, sin embargo, ya salieron de la edición 'Campeón de Campeones'.

Mariazel, quien se volvió hombre en una de sus presentaciones en el matutino de Las Estrellas, caracterizándose como reggaetonero y luciendo irreconocible, ya había causado polémica en redes luego de romper en llanto en su cuenta de Instagram al señalar indignada cómo presenció que un automovilista arrolló a un gatito en calles de Qatar, hasta donde viajó para cubrir el Mundial con el equipo de TUDN. Ahora, protagoniza otro momento viral en ese país.

En redes del programa Hoy retomaron un video de la conductora, quien le enseñó una frase muy mexicana a los qataríes. Tras mostrar los hermosos camellos en el desierto, la también actriz se subió arriba de uno para posar y luego se empezaron a mover con ella arriba del animal. "A la ma... se siente muy raro, me voy a ir acostumbrando supongo... venga, miren nada más qué bonito", decía la nacida en España. Y al preguntarle qué opinaba de la experiencia y si estaba cómoda, se limitó a responder con risas.

Posteriormente, Mariazel empezó a tener problemas para quedarse arriba del camello, pues no podía mantener el equilibro. Por este motivo, preguntó a los encargados y a su guía turístico en ese país de Medio Oriente: "¿de dónde lo agarro? ¿de atrás?", y cuando le señalaron que de en frente, se quejó diciendo: "Me queda muy largo... estoy muy chiquita", comentó la también integrante de la Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa.

