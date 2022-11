Tania Rincón presume belleza desde Qatar con arriesgado vestido y paraliza Televisa: "Estás divina"

Comparta este artículo

Lusail, Qatar .- La querida conductora michoacana Tania Rincón nuevamente logró provocar una revolución en las redes sociales y dejó sin palabras a todos sus fans y colegas de Televisa debido a que hace algunas horas apareció luciendo un espectacular 'look' desde el Mundial de Qatar. La también modelo estuvo en la cobertura del partido México VS. Argentina y aunque no se logró la victoria, ella destacó por su increíble 'outfit'.

Aunque Tania está pasando unos días espectaculares en aquella nación, la realidad es que tuvo que dejar atrás muchas cosas en México como su trabajo en el programa Hoy (donde está siendo reemplazada por Marisol González) y principalmente a su esposo Daniel Pérez y sus dos hijos Pato y Amelia. De hecho mientras ella no está en casa, su marido se está haciendo cargo de la mudanza pues cuando regrese al país azteca ya tendrá un nuevo hogar.

Gracias a la tecnología la originaria de La Piedad, Michoacán, ha podido estar cerca de su familia y es a través de videollamadas con sus pequeños donde se "recarga de energía" para seguir adelante pues aún le quedan varias semanas de trabajo en Qatar. Hace algunas horas tanto ella como Dani se pusieron nostálgicos y mediante sus historias de Instagram compartieron un video en el que muestran su antigua casa vacía.

Gracias por tantos, tantos recuerdos", escribió él y ella añadió: "No estoy llorando, se me metieron mil recuerdos bonitos a los ojos".

Fuente: Instagram @taniarin

'La Rincón', quien trabajó durante más de una década para la competencia TV Azteca, se robó la atención de todos los televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que apareció luciendo un espectacular atuendo para la cobertura del partido México VS. Argentina. A través de su cuenta oficial de Instagram, la michoacana de 35 años mostró el 'look' a detalle y presumió que sigue comentando sobre el Mundial de Futbol al lado de grandes estrellas como 'El Perro' Bermúdez y Carles Puyol.

En las imágenes se puede ver a Tania luciendo un vestido color verde con un arriesgado escote en los costados del abdomen, tacones nude y accesorios dorados. Como era de esperarse, la publicación de la exconductora de Venga la Alegría se llenó con más de 80 mil Likes así como decenas de elogios y muestras de cariño por parte de fans. Además de que varios colegas como Galilea Montijo, Andrea Escalona y más no pasaron la oportunidad de decirle que luce sumamente guapa.

Fuente: Tribuna e Instagram @taniarin