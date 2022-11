Tensión en Televisa: Lambda García explota contra Christian Estrada tras quitarle hijo a Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana la polémica entre Ferka y Christian Estrada se desató aún más luego de su separación debido a que el modelo mexicano se llevó de forma ilegal a su hijo Leonel causando un escándalo en el medio artístico. Hace algunas horas fue el actor Lambda García quien explotó en contra de 'El Sina' por haber cometido este grave error y le dedicó un tajante mensaje a través de las redes sociales.

Fue al medio día de ayer sábado 26 de noviembre que la exactriz de novelas de TV Azteca acusó mediante una historia de Instagram a su exprometido de haberle robado a su hijo y entre lágrimas expresó su desesperación, afirmando que ya iba rumbo a los juzgados con su abogada: "Estoy yendo rumbo al Ministerio 59 que es el familiar, de los menores. Estoy con un oficial, con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada Martínez".

Ferka por fortuna pudo recuperar al menor, de apenas 1 año de edad, por la tarde sin embargo, las autoridades ya iniciaron un proceso en contra del exconcursante del reality Guerreros 2020. En las redes decenas de personas han volcado su apoyo a la también conductora de 36 años y también famosos como Lambda García han salido a defenderla. Y es que como se recordará, el exconductor de Hoy es padrino de bautizo de Leonel.

Fue apenas hace 2 meses que María Fernanda Quiroz, nombre de pila de la artista, y Christian celebraron el bautismo del pequeño rodeada de su familia y estrellas del medio como Tania Rincón, Andrea Escalona, Raúl Sandoval, y más. Así presumió el modelo este importante momento en su vida: "Es un sueño hecho realidad, como te digo yo crecí sin papá y mira aquí tengo a mi familia, estoy completo, feliz, no me la creo".

Luego de enterarse de la "pesadilla" que vivió Ferka tras no saber el paradero de su bebé por horas, Lambda utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un certero mensaje en contra de su compadre. El galán de novelas arremetió en contra de Christian por haber realizado este acto tan "bajo" de usar al pequeño Leonel para afectar a su exnovia, quien incluso presentó problemas de salud luego del difícil momento.

"No hay cosa más baja que usar a un hijo como escudo antibalas. Las cosas caen por su propio peso. No hay necesidad de explicar las cosas cuando en los actos hay verdad", escribió García etiquetando a Ferka. Cabe resaltar que hasta el momento Christian no se ha pronunciado al respecto pero sus redes ya están llenas de fuertes comentarios y críticas luego haber intentado llevarse a su hijo a la fuerza.

Lambda lanza mensaje contra Christian Estrada

Fuente: Tribuna