Tragedia: Hallan muerta a famosa actriz bajo extrañas circunstancias; la TV se viste de luto

Florida, Estados Unidos.- Una querida actriz y cantante, quien saltó a la fama en películas icónicas como Flashdance y Fama, fue encontrada sin vida en su domicilio y hasta ahora se desconoce la causa de muerte. Se trata de Irene Cara, quien ganó un Grammy y un Premio Oscar por su éxito de los 80's Flashdance... What a Feeling, cuya letra escribió con Keith Forsey, mientras que Giorgio Moroder compuso la música.

Irene Escalera, su verdadero nombre, nació en El Bronx, Nueva York con padre de ascendencia puertorriqueña y madre cubanoamericana. A los tres años de edad ya se había convertido en una de las cinco finalistas del concurso Little Miss America. Su carrera artística la empezó en programas de televisión en español cantando y bailando profesionalmente y también participó en populares emisiones estadounidenses como The Original Amateur Hour y en The Tonight Show de Johnny Carson.

Irene Cara (QEPD)

Su primera serie de televisión fue una temporada de un año en el programa educativo de la PBS The Electric Company, como miembro de la banda del programa The Short Circus, que impartía lecciones de gramática musical. Posteriormente, en 1978, participó en la secuela de la exitosa serie de televisión Raíces (Raíces: Las nuevas generaciones). La artista lanzó tres álbumes durante los años 80: Anyone Can See, en 1982; What A Feeling, en 1983 y Carasmatic, en 1987.

La también integrante de la banda Hot Caramel tenía un estilo de baile que impactó en muchos artistas durante la década de los 80. Entre sus mejores créditos está el haber interpretado a 'Coco Hernández' en el filme de 1980 Fama y por participar en la banda sonora de Flashdance interpretando el tema principal. También apareció en otras cintas como DC Cab y City Heat. Su muerte conmocionó al medio del espectáculo, pues apenas tenía 63 años.

Su representante, Judith A. Moose, fue quien anunció el deceso en Twitter. Incrédula, escribió: "Esta es la peor parte de ser una publicista. No puedo creer que tenga que escribir esto, y mucho menos dar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos; y sé que ella estará sonriendo desde el cielo. Ella adoraba a sus fans", compartió. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

Fuente: Tribuna