Tras dejar a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo presume éxito total en los 90's Pop Tour

Ciudad de México.- El pasado jueves, 24 de noviembre, Alessandra Roslado reveló que había abandonado a Eugenio Derbez, para darle un buen ejemplo a su hija, Aitana. A tres días después de estos hechos, la intérprete de temas como Fiesta, Amor de Papel y Escríbeme en el cielo paralizó a sus más de 5,2 millones de seguidores en Instagram tras presumir arrollador éxito en los 90's Pop Tour.

No cabe duda de que la actriz de Amarte es mi pecado ha tenido un gran año, entre lo personal y lo laboral, desde el emprendimiento exitoso de su propia aplicación para hacer ejercicio hasta su gran regreso a la música, de la mano de Jack y Ari Borovoy, con su participación en los 90's Pop Tour. Aunque no todo ha sido de color rosa para la integrante de Sentidos Opuestos, ya que, hace unos meses sufrió un susto de muerte, cuando su esposo, el actor de CODA y No se aceptan devoluciones tuvo una fuerte caída que le provocó 15 fracturas en la zona del hombro.

Alessandra Rosaldo presume éxito en los 90's Pop Tour

Este hecho a provocado que Alessandra tenga que separarse de Eugenio por cuestiones estrictamente laborales, así como también para disfrutar de algunas experiencias individuales, hecho que ocurrió el pasado jueves, 24 de noviembre, en el marco de Día de Gracias, cuando la cantante dejó a su marido para participar en un maratón en Los Ángeles, Estados Unidos, hecho que hizo para darle un buen ejemplo a Aitana sobre el compromiso y el amor a los deportes.

Poco más de 24 horas después, Alessandra viajó a México para participar en el último show del año de los 90's Pop Tour, en la Arena de la Ciudad de México, donde encantó al público con sus mejores temas y outfits, los cuales lució con una esvelta figura, misma que ha mantenido con base en ejercicio y disciplina, esto a pesar de que hace algunos meses superó la quita década de vida, es decir, cumplió 50 años.

En tanto, Rosaldo no se olvidó de la humildad y le agradeció a todos sus fans por haber asistido al espectáculo, pero más que eso, por haber ayudado tanto a ella como a Ari a romper el récord de ser el único espectáculo en vender todos los boletos en cinco ocasiones distintas en la CDMX: "Lo que se ve no se juzga, ¿Así o más feliz? Sin duda el concierto de antenoche fue mágico e inolvidable. Gracias infinitas a cada uno de los fans y a todos los que con su presencia ayudaron a imponer un nuevo récord siendo los 90's pop tour el primer show en lograr cinco sold outs en la Arena Ciudad de México en un año".

