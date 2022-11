Tras patear al Dr. Simi, Dua Lipa enloquece a sus fanáticos con este logro personal

Comparta este artículo

Tirana, Albania.- El pasado 21 de septiembre, Dua Lipa maravilló a sus fanáticos mexicanos al dar un concierto en el Foro Sol, donde también se encargó de dividir las opiniones de los presentes al patear un peluche del Dr. Simi, mismo que un fanático le arrojó a la intérprete británica como muestra de su afecto, aunque la cantante de One Kiss no reaccionó como se esperaría. A dos meses de este evento, la intérprete de New Rules sacudió a sus fans tras dar esta noticia.

Fue alrededor del medio día cuando Lipa, compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde se le veía utilizar un vestido azul y unas botas blancas; mientras alegremente sostenía un folder de cuero color rojo. Resulta ser que Dua recién había dado un paso sumamente importante en su vida personal: Obtener la ciudadanía albanesa. Si bien la estrella pop es originaria de Londres, Inglaterra. La realidad es que ella tiene raíces albanesas, por sus padres Anesa y Dukaghin Lipa.

Dua Lipa obtiene su nacionalidad albanesa

Créditos: Instagram @dualipa

Pese a que Dua Lipa surgió en el país que vio nacer a Queen, The Beatles, Muse, entre otros, la famosa aún lleva en su sangre su amor por la nación que vio nacer a sus padres: Albania, por lo que el presidente, Bejram Bagaj, le otorgó la ciudadanía albanesa, a cantante por su mérito al a difusión internacional de la fama de los albaneses, por medio de la música. Este hecho puso sumamente feliz a la famosa quien no dudó en compartir el momento en su cuenta oficial de Instagram.

Gracias presidente Bajrma Begaj y alcalde por este honor. Conseguí mi ciudadanía albanesa. Gracias me siento muy orgullosa", declaró Dua

La intérprete de éxitos como Be the One, Kiss and Mae Up, Love Again, Sacared to be lonely, Un día, Physical, IDGAF, Don't start now, Pretty Please y Hallucinate, inició su ruedo por el mundo de la música gracias a su padre, quien era fanático de rock, por lo que Dua comenzó a cantar desde los 5 años, aunque incursionó oficialmente en la música cuando comenzó a publicar sus canciones en videos de YouTube, donde ganó más notoriedad.

Dua Lipa tiene padres de origen albanes

Créditos: Instagram @dualipa

Cabe señalar que, pese a que Dua acudió a recibir sus papeles de nacionalización albanesa, ella aún se encuentra realizando su gira, misma que concluirá en la plaza principal de Skanderbeg, en la capital de Albania, Tirana, el próximo lunes, 28 de noviembre, día en el que se celebrará el aniversario número 110 de la independencia de dicho país, el cual estuvo bajo el yugo del imperio Otomano.

Fuentes: Tribuna