Adiós Televisa: Tras subir 32 kilos y veto de Chapoy, conductora queda fuera de 'Hoy' por dura razón

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien hace 25 años abandonó las filas de TV Azteca para unirse a Televisa y fue vetada por orden de Pati Chapoy, tiene muy triste a sus seguidores debido a que ya se confirmó su salida del programa Hoy. Se trata de la periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien permanecerá fuera del aire durante varios días debido a que fue diagnosticada con una contagiosa enfermedad.

Como se recordará, la presentadora mexicana inició su carrera en el Ajusco formando parte del elenco original de Ventaneando al lado de Daniel Bisogno, Pepillo Origel, Pedro Sola y 'La Chapoy', a quien acusó de ser una persona "insoportable" y de haberla tratado mal así como mandarla vetar: "Pati sí fue malilla conmigo... Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo", relató Martha hace meses.

Figueroa, quien hace años subió 32 kilos y para bajar de peso se tuvo que poner una banda gástrica, se incorporó a las filas de San Ángel hace más de dos décadas y ha podido ser parte de programas como Netas Divinas, Intrusos y Con Permiso que actualmente sigue al aire en el Canal Unicable. Hace apenas unos meses la periodista se enfrentó a una dura pérdida pues murió su exesposo Luis Carlos Tovar.

Se sabe que la conductora de 56 años, quien perdió a su primer bebé, tenía una excelente relación el padre de su hijo Álex y por ello se despidió de él con un desgarrador mensaje: "Murió Carlos Tovar. Se cruzó en mi camino hace 30 años y fue inevitable querernos tanto. Nos casamos y le dimos vida a la persona más extraordinaria y hermosa del mundo: Alex, mi @vaquirris. Después fuimos amigos en las buenas y en las peores. Siempre juntos. Ya lo estoy extrañando".

Tras enfrentar esta difícil pérdida, ocurrida apenas a finales de octubre, ahora se sabe que Martha se encuentra librando otra batalla y es que sus compañeros del programa Hoy confirmaron que está enferma y que saldrá del aire varios días. De acuerdo con la información brindada por el conductor Paul Stanley, la especialista en espectáculos contrajo Covid-19 ahora que hay un rebrote de esta enfermedad en diversas ciudades del país.

Mientras hablaban acerca del reality ¿Quién es la máscara?, el hijo de Paco Stanley (qepd) reveló cuál era la razón de que él estuviera sentado en el lugar de Figueroa: "Por ejemplo, yo soy la máscara de Martita Figueroa porque tiene Covid-19 y entonces no puede venir" y parte del elenco como Andrea Legarreta le desearon una pronta recuperación a su compañera. Hasta el momento la propia conductora no ha dado detalles de cómo va su salud luego de dar positivo a coronavirus pues ni siquiera compartió su diagnóstico ella misma.

