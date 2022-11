Con nuevo tema, Metallica confirma regreso a México; aquí todos los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poco a poco la agenda de conciertos para el 2023 comienza a llenarse y pese a que todavía falta un poco para dar la bienvenida a ese año, ahora es el turno de añadir a Metallica como uno de los favoritos a no perderse pero para el 2024, pues la banda confirmada por James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo anunciaron que además de tocar tierra azteca, también sacarán un nuevo material discográfico.

Los intérpretes de Nothing else matters, The Unforgiven, Enter Sdman o Master of Puppets visitarán la Ciudad de México para los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre del 2024 con la gira 'M72 World Tour' donde en lo que respecta a México, remarcaron que serán dos noches con diferentes set List que además incluirán dos bandas teloneras diferentes para cada día. En pocas palabras, los fans tendrán que ir a todos los conciertos para no perderse de ningún detalle.

Cabe destacar que todos los conciertos serán solo en la Ciudad de México, específicamente en el Foro Sol, por lo que los concejos del 20 y 27 del mes en cuestión contarán con la participación de Greta Van Fleet y Marmoth WVH, mientras que para los días 22 y 29 de septiembre los acompañará Five Finger Death Punch y la agrupación Ice Nine Kills.

"El 'M72 WORLD TOUR'' de @metallica traerá a México dos fines de semana explosivos e imperdibles, con invitados especiales", remarcó Ticketmaster.

Nuevo tema Metallica

Por si fuera poco, además de anunciar esta gira que iniciará en 2023 y concluirá en 2024, año donde llegarán a México, la banda originaria de Los Ángeles, California anunció que el tema denominado Lux Æterna ya esta disponible en todas las plataformas digitales (incluida Youtube), canción que será parte del álbum titulado 72 Seasons, mismo que saldrá a la venta el próximo 14 de abril del 2023, justo a tiempo para arrancar la gira internacional.

Aunque los conciertos de Metallica en la CDMX serán hasta el próximo mes de septiembre del 2024, los boletos se pondrán a la venta en la plataforma Ticketmaster el próximo 1 de diciembre para tarjetahabientes de CitiBanamex, y para aquellos fans que no tengan dicha tarjeta de crédito, los podrán adquirir a partir del viernes 2 del mismo mes.

