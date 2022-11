Galilea Montijo paraliza a todo Televisa al modelar su 'look' más coqueto en '¿Quién es la máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la afamada conductora Galilea Montijo logró desatar una revolución en las redes sociales y puso a suspirar a todo el público de Televisa debido a que en el reciente programa de ¿Quién es la máscara? apareció modelando su 'look' más seductor. Desde que arrancó el reality dominical, la tapatía no ha parado de derrochar belleza y la noche de ayer domingo 28 de noviembre no fue la excepción.

En general 'La Gali', quien lleva más de 27 años de carrera en la empresa de San Ángel, tuvo una gran noche debido a que además de lucir impecable y más guapa que nunca, también logró adivinar a la celebridad que fue eliminada del proyecto conducido por Omar Chaparro. Tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, la también actriz de 49 años usó su cuenta oficial de Instagram para mostrar las mejores imágenes de su vestuario.

En esta ocasión la presentadora estelar del programa Hoy puso a vibrar a todo el público del Canal de Las Estrellas luciendo un seductor vestido rosa de red completamente transparente y repletos de brillos que la hicieron destacar a lo largo de toda la noche. El cabello lo llevó recogido, escogió un maquillaje con tonos oscuros, tacones negros y unos enormes accesorios plateados que están repletos de piedras.

Galilea Montijo luce espectacular atuendo

Como era de esperarse, la publicación de Galilea cuenta con miles de Likes en solo unas horas, además de que todos sus seguidores comentaron de inmediato y no han parado de escribirle elogios y piropos. Asimismo, la tapatía no paró de recibir comentarios de cariño por parte de colegas como Yuri, quien también es investigadora, Tania Rincón, Marisol González, Marisol Terrazas, Joely Bernat y Aldo Rendón.

Además de triunfar con su impactante atuendo, 'La Montijo' también se llevó los aplausos del público debido a que adivinó quién se escondía debajo de 'Geisha', el personaje eliminado de la noche. En su apuesta final la tapatía decidió cambiar de nombre y pese a que había nombrado a Kika Édgar prefirió quedarse con Irán Castillo y resultó ser cierto: "Lo di todo con esa corazonada, sabía, es que lo habíamos platicado, Carlos decía 'no puede ser' pero la corazonada me llevó a decirlo", expresó Gali al finalizar el programa.

Fuente: Tribuna e Instagram @galileamontijo