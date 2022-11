'Geisha' revela su identidad tras ser eliminada de '¿Quién es la Máscara?' e impacta a Televisa

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 27 de noviembre las emociones en ¿Quién es la máscara? estuvieron a flor de piel pues otra celebridad tuvo que revelar su identidad luego de no resultar favorecida por el voto del público y del panel de investigadores, integrado por Carlos Rivera, Galilea Montijo, Yuri y Juanpa Zurita. Lastimosamente la enmascarada que fue eliminada de la competencia fue 'Geisha', donde estaba escondida una famosa actriz.

La competencia comenzó con un triple combate en el que se enfrentaron 'Alebrije', 'Triki' y 'Geisha', quien fue la perdedora del enfrentamiento luego de no haber convencido con su performance al ritmo de Danza Kuduro de Don Omar. Los investigadores hicieron sus apuestas en ese momento y creyeron que debajo de esta majestuosa ave podría estar escondida Kika Édgar, Michelle Vieth, Sara Maldonado y hasta Ximena Sariñana.

El siguiente enfrentamiento ocurrió entre cuatro enmascarados y las primeras en llegar a la pista fueron 'Huacal', las favoritas de los televidentes del Canal de Las Estrellas. En esta ocasión las frutas y el 'Ajite' interpretaron la canción del momento XT4S1S de Danna Paola provocando tremendo furor, por lo que de inmediato fueron salvadas. Sus adversarios fueron 'Bengala', 'Bunch' y 'Koaláctico', quien fue salvado por los jueces.

Lastimosamente 'Bengala' no consiguió su pase a la semifinal del concurso conducido por Omar Chaparro y Marisol González y por ello se tuvo que enfrentar a 'Geisha' en una votación final donde ella no resultó favorecida. Para la apuesta final, los investigadores decidieron cambiar sus pronósticos y Yuri creyó que Jacqueline Bracamontes podría estar debajo de la máscara, mientras que Juanpa Zurita mencionó a Lynda.

Galilea Montijo por otro lado dijo que sería Irán Castillo y Carlos Rivera sostuvo que Sherlyn podría estar debajo de la botarga pero la sorpresa fue que la investigadora tapatía le atinó y quien se escondía en el traje de 'Geisha' era Irán Castillo. La bellísima actriz de novelas como Agujetas de color de rosa y Clase 406 mencionó que ser parte de ¿Quién es la máscara? fue una experiencia divertidísima pero también dijo que tuvo complicaciones ya que se encontraba en post-parto de su segundo bebé, quien nació apenas en febrero.

Estoy feliz de ser parte de este programa no saben lo que me he divertido y ahora que veo todo lo que he hecho me sorprendo", expresó Irán conmoviendo a los televidentes.